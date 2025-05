Sparta vyhodila Larse a bude ho vyplácet? S křížkem po funuse

„Třikrát nic, umořilo vola,“ říká české pořekadlo. V případě dánského trenéra Larse Friise to byly čtyři »nic« a Sparta ho vyhodila až s křížkem po funuse.

Byl zralý na vyhazov třikrát. Po sérii sedmi zápasů bez výhry z osmi a nakládačkách od Manchesteru City a Atlétika Madrid v Chympions League. Po celkově zpackaném podzimu, kdy by jeho nástupce měl čas v zimní pauze na probrání mužstva. Naposledy před finále MOL Cupu, aby přišel pověstný impuls. Došlo na to až po něm.

„Po obrovském zklamání ze zápasu v Olomouci už jsme nemohli nadále čekat,“ prohlásil direktor Tomáš Rosický. S Larsem se bude muset nějak finančně vyrovnat. „Co vím, tak Friis začínal na 750 000 korun s tím, že v případě postupu do Ligy mistrů se mu to zvedne, takže pak to pro zbytek sezony bylo 1,2 milionu měsíčně,“ říká zdroj Blesku. V případě, že měl kontrakt do června 2026, měla by mu Sparta doplatit 15,6 milionu.

Herně i mentálně zdecimovaný soubor dostal na triko kouč béčka Luboš Loučka (43). S nelehkým úkolem vyhrát v neděli ligu v Ostravě a ve zbývajících dvou rundách zajistit čtvrté místo s vyhlídkou na 2. předkolo Konferenční ligy UEFA. Když to neklapne, nebudou Letenští v Evropě poprvé od roku 1982!