Pompézní oslava narozeniny Attily Végha: Drinky, tanec a kouzelník!
Před pár týdny mu po prohraném souboji s Karlosem Vémolou (40) nebylo do smíchu ani trochu. Smutek zápasníka Attily Végha (40) vzal ale čas, teď navíc přišel důvod k oslavě. Na sobotu slavnému Slovákovi připadly kulatiny, které velkolepě »zapil«.
Byla to pořádná párty! Attila Végh v sobotu slavil čtyřicátiny a při té příležitosti si užil velkou oslavu se svou rodinou a blízkými. Mezi hosty byly i známé tváře, jako například rapper Rytmus (48), který na oslavě vystoupil, fotbalista a televizní osobnost Nathan Christián Dzaba (29) nebo hudebník René Rendy (36), jenž je rovněž partnerem influencerky Zuzany Plačkové (34).
Kromě hudby a tance si ale účastníci oslavy mohli užít také vystoupení kouzelníka Tomasiana, který předvedl několik velmi povedených triků. A chybět samozřejmě nemohla ani pořádná hostina! Gril se prohýbal pod návalem steaků a dalších dobrot, ze kterých si hosté mohli vybrat. O pitný režim se pak starali zruční barmani, kteří měli k dispozici bohaté zásoby kvalitního alkoholu.
Slovenský web Nový Čas se pozastavil nad tím, jak nákladná musela taková oslava být a kontaktovala Végha s dotazem, jestli opravdu za párty zaplatil tisíce eur, nebo mu finančně ulevily slevy a »kamarádské výpomoci« vzhledem k tomu, že jej pojí s hudebníky přátelství. MMA bojovník ale nechal otázku bez reakce...