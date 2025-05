Plíšková se opřela do manžela Kvitové: Vaňku, jsi blbec!

Osm let starou křivdu stále nevymazala z mysli! Tenistka Karolína Plíšková (33) se tvrdě opřela do svého někdejšího kouče Jiřího Vaňka (47). Manžela rivalky Petry Kvitové (35) označila za blbce!

Byl to pro ni šok. Na konci sezony 2016, tři měsíce po finálové účasti na US Open a pár dnů po triumfu ve Fed Cupu, jí dal trenér Vaněk kopačky. Od tehdejší světové šestky utekl ke Kvitové, která mu hodila laso. „Důvodem ukončení spolupráce s Kájou nebyla neshoda na financích,“ odmítl prvotní spekulace.

Plíšková tuhle zradu nikdy neskousla, jejich dva roky trvající spolupráci by nejraději vymazala z hlavy. „Vaněk? Tam jsou vztahy úplně na nule. Dopadlo to nejhorším možným způsobem,“ řekla ještě předloni Tenisovému světu, když hodnotila všechny své trenéry.

Radil jí toaletu

A zloba ji neopouští! Když se během tenisového podcastu Rakety, jehož je Karolína součástí, stočila řeč na nesportovní chování polské hvězdy Šwiatekové, která se snaží soupeřky vyvést z tempa odchody na toaletu, vzala si Plíšková slovo: „Pamatuju si historku, ještě když můj trenér byl – no nebudu jmenovat, to je jedno, jeden blbec...,“ rozesmála se, aby vysvětlila, že onen kouč ji k podobným praktikám také nabádal. „A tak když jsem na US Open prohrála s Tatišviliovou první set 6:1, říkám si: Půjdu na záchod, zkusím to změnit. A druhej set jsem prohrála 6:0,“ chechtala se.

Takže ji trénoval blbec! Kdo? Ne, nejmenovala, udělali to za ni fanoušci, pro které nebyl problém onen zápas ze srpna 2015 dohledat. „Vždyť tehdy ji přece vedl Vaněk!“ měli vmžiku jasno i s tím, že výsledek si Plíšková malinko spletla (rupla 2:6, 1:6). Vaněk u Kvitové vydržel dodnes, vzal si ji za ženu, mají spolu brzy ročního synka Petra. Ale nevraživost od někdejší svěřenkyně Plíškové očividně přetrvala.