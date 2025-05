Maminka zesnulého hokejisty Buchtely: Srdcervoucí vzkaz Laukovi

Návrat hokejového bojovníka Jakuba Lauka (25) zpátky na led v Herningu byl obzvlášť sladký. Šikovný útočník, který proti Němcům nastoupil s „košíkem“, si zapsal první trefu na MS mužů. Jeho úspěch neunikl ani mamince zesnulého hokejisty Ondřeje Buchtely (†20)...

Jakub Lauko si během hokejového šampionátu v Dánsku vytrpěl svoje. Duel s Maďarskem nedohrál a lékaři mu museli napravovat vyhozenou čelist. Bolest jak ďas, ale rozhodně ne konec v Herningu! V pondělí už zase úřadoval na ledě a proti Němcům si připsal premiérový gól za seniorskou reprezentaci na MS.

Velkou radost z toho měl celý hokejový národ, včetně Evy Buchtelové. Maminka Jakubova zesnulého spoluhráče Ondřeje Buchtely sdílela záběr Laukova gólu a připsala všeříkající slovo: Dojetí.

Právě Ondra byl jedním z Laukových blízkých přátel, se kterým hrával v Chomutově. Jeho smrt před necelými pěti lety, kdy podlehl vzácné rakovině srdce, tehdy Jakubem hluboce otřásla. Na památku si nechal vytetovat jeho iniciály a číslo 4, tedy symboliku, kterou nosil Buchtela na dresu.

„Není den, kdy bych si na něj nevzpomněl. Celou sezonu jsem v kontaktu s jeho rodiči, hlavně s mamkou Evou si často píšeme,“ prozradil Lauko během právě probíhajícího mistrovství světa v rozhovoru pro Blesk. Na jeho slova paní Eva později zareagovala.

„Díky Tobě opět sleduji hokej s vášní. Sleduji tvé kroky a jsem opravdu pyšná, jaký jsi člověk. Z pohybů, rozhovorů a z toho, co děláš. Můj předchozí příspěvek z IG (kde je vidět Lauko v národním dresu pozn. redakce) se jmenuje BLENDING - je to opravdu prolnutí,“ okomentovala s poděkováním paní Buchtelová. Není pochyb, že také Ondra by byl na svého někdejšího hokejového parťáka patřičně hrdý.