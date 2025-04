Podívejte se do oválné pracovny českých hokejistek: Tady jsme doma!

Stoprocentní zázemí je základ úspěchu! A v šatně, která je v Českých Budějovicích domovem českých reprezentantek během MS v hokeji, by se chtěl převlíkat každý.

„Tady jsme doma,“ hlásily holky z vymazlené oválné kabiny, jež by se jistě líbila i Trumpovi. Včera vstoupily Češky do turnaje duelem se Švýcarkami a možná i parádní šatna jim dopomohla k vítězství. Před skoro 6 tisíci diváky zvítězily jasně 3:0!

Góly vstřelily Klára Hymlárová, která otevřela skóre v páté minutě, v přesilovce Kristýna Kaltounková a Tereza Pištěková. Čisté konto uhájila jako první brankářka na šampionátu Klára Peslarová, potřebovala na něj 26 úspěšných zákroků.

"Za celý zápas z ní nevypadl jediný puk. Když měla stát, tak to ustála, když měla být na kolenou, byla na kolenou. Všechny zákroky a rozhodnutí v jejím podání byly s jistotou a klidem. Jakoukoliv šanci soupeř měl, my jsme byli v klidu, protože jsme věděli, že když Klára na puk vidí, tak to chytne. Obránkyně zároveň odvedly skvělou práci, že nedovolily dorážky a clonění," řekl asistent trenérky Carly MacLeodové Dušan Andrašovský.

Dalšími soupeřkami národního týmu, který usiluje o třetí medaili za poslední čtyři roky po bronzech z let 2022 a 2023 a loňském čtvrtém místě, budou v pátek hokejisty USA. Američanky dnes deklasovaly Finsko 7:1.