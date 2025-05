Rebecca se ve Stockholmu těší na Pastrňáka, on ale: Oddaluje návrat za rodinou!

Nebýt pokynutí od manželky, David Pastrňák (28) by měl už dávno po sezoně a válel by se s rodinkou někde u moře. Místo toho teď paradoxně dělá vše pro to, aby svou švédskou choť Rebeku (30) a takřka dvouletou dcerku Freyu viděl co možná nejpozději!

„Žena doma nadhodila, že hrajeme ve Švédsku, tak by přece bylo fajn, abych přijel. Až potom zjistila, že skupinu hrajeme v Dánsku...“ řehtal se »Pasta« už před odletem. V úvodních třech zápasech na MS pak nasbíral dva góly plus čtyři asistence, je nejproduktivnějším českým hokejistou a hlavně pokaždé pomohl zařídit vítězství.

A to je hodně důležitý aspekt – první dva celky v každé z obou skupin se totiž na čtvrtfinále (nejspíš) nebudou stěhovat! Pastrňák by tak v Herningu zůstal až do příštího čtvrtka 22. května a do Stockholmu – kam ho láska Rebecca tak moc lákala – by případně dorazil pouze na poslední dva zápasy šampionátu! Takhle si švédská kráska asi »soužití« na domácím turnaji zrovna nepředstavovala...