»Zlý muž« Lauko pro Blesk i o zesnulém parťákovi (†20): Pořád na něj myslím

PŘÍMO Z HERNINGU - Při hokeji dělá bububu, aby nahnal hrůzu soupeřům. Jakub Lauko (25), reprezentační nováček na mistrovství světa z Bostonu, je jinak veselá kopa. A drsný muž s jemným srdcem!

Lauko ani tady na šampionátu nehraje jen sám za sebe. Má doslova vyrytou vzpomínku na kamaráda. Na Ondřeje Buchtelu (†20), mládežnického reprezentanta, jehož v červenci 2020 zabila vzácná rakovina srdce. Jakub si krátce poté nechal vytetovat na paži jeho iniciály a číslo 4, které Buchtela nosil v Chomutově. „Navždy budeš hrát se mnou!“ slíbil »Laukič«.

Nejen o téhle bolesti ze ztráty parťáka teď v Dánsku promluvil s Bleskem – naštěstí to stihl dřív, než mu po souboji v utkání s Maďarskem (6:1) vypadla dolní čelist z pantů. „Není den, kdy bych si na něj nevzpomněl! Celou sezonu jsem v kontaktu s jeho rodiči, hlavně s mamkou Evou si píšeme často. Letos 9. srpna budeme dělat v Chomutově charitativní zápas. Vypadá to na dobrou sestavu. Ještě nemůžu potvrdit všechny kluky, snažím se tam dostat i nějaké osoby mimo hokej. Doufám, že to vyjde a přijdou lidi,“ pozval Lauko. A co tam přivézt pohár pro mistry světa? „To by bylo nejlepší! Ale nejdůležitější je, že veškerý výtěžek půjde na dobrou věc,“ odpověděl český útočník.

Charita se šampiony Jakubu Laukovi už účast na letní exhibici pro zesnulého Ondřeje Buchtelu přislíbilo několik šampionů včetně kapitána obhájců titulu Červenky. Vybrané peníze půjdou dvěma nadacím – Kapce 97, která pomáhá onkologickým pacientům, a fondu chomutovského klubu s názvem Pirátské srdce.

Nový Gudas? Ne, ale prát se budu!

Jakube, jak jste vlastně zapadl do party, kde je čtrnáct zlatých kluků z domácího turnaje v Praze?

„Je cítit, že jádro z minulého roku zůstalo. Takže v kabině, nebo i když jdeme na večeři, je znát, že jsme soudržní. S klukama je zábava.“

Přispějete svou troškou vtipu do mlýna, nebo se držíte stranou, když jde o váš debut na velké reprezentační akci?

„Občas musím i já něco zahlásit. Ale jsou tam od toho jiní kluci, každý den je sranda. Užívám si to tady hodně!“

Legrace s vámi byla i nedávno, když jste natočil video podle slavné reklamy Jaromíra Jágra (53) z devadesátých let.

„No jo, moji dva kamarádi v Chomutově měli otevřený bar, k tomu rozjeli burgrárnu. Jednou se mě zeptali, jestli bych nechtěl udělat remake na tu »Džegrovu« žvýkačku. Říkal jsem si, že by to nemuselo být špatné. A myslím, že jsme udělali dobrou práci. Byla sranda to točit.“

Ozval se vám přímo Jarda?(smích)

„Neměl jsem od něj ohlasy, ale jestli to viděl, tak ho to muselo pobavit taky.“

Souhlasím. Každopádně fanoušky teď při mistrovství světa bavíte vy. Video, kde skáčete kvůli zlomenému noži po jedné brusli, obletělo republiku. Víte o tom?(úsměv)

„Tak určitě! Tohle mě neminulo, jsem na sociálních sítích, takže to registruju. Pár kamarádů si udělalo srandu právě z té příhody bruslí.“

Navíc jste si získal davy taky tím, jak se na ledě nebojíte.

„To, že se peru za tým, je součást mé hry. Takhle se prezentuju i v sezoně za klub. Když vznikne nějaká mela, budu první, který v ní bude. Snažím se dělat to, co dělám normálně. Možná je to – když to řeknu anglicky – »fan friendly«. Lidem se to líbí.“

Takže přezdívku »nový Gudas« už jste slyšel? (smích)

„Samozřejmě, ale Gudy je jenom jeden. On je v trochu jiné pozici, jiný hokejista. Nechci být braný jako nový Gudas. Ale Radko je známý tím, že se postaví za tým, že je v uvozovkách takový ochránce. Já se pochopitelně taky postavím za každého spoluhráče, který se dostane do problémů.“

Ale váš tatínek Roman (58), jinak též kustod extraligového Litvínova, říkal, že jste vždycky rváč nebyl. Změnila vás pranice o místo v NHL?

„V zámoří jsem si uvědomil, že s mým stylem hokeje nemám šanci. Musel jsem se změnit v hodně věcech. Profiloval jsem se z první lajny, na které jsem byl zvyklý do třetí čtvrté. Musel jsem přidat tvrdost - a třeba i ty bitky.“





Zahlédl jsem v hledišti haly Jyske Bank Boxen oba rodiče. Ti se o vás nebojí?

„Tady na rvačku není ani prostor kvůli hrozbě suspendace. Takže rodiče jsou v pohodě. Když se ale poperu NHL, mamka mi po zápase občas napíše, jestli se mi nic nestalo. Na druhou je to moje součást a i ona to tak bere.“