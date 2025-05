Pravomocný ortel na 5,5 roku! Vrchní soud zamítl odvolání Miroslava Pelty: Jde fakt bručet!

Rafičky ukazovaly čas 14:26. Když předseda tribunálu Štejr četl ortel, Miroslav Pelta (60) se otočil ke svému advokátovi s otázkou: „Co? Jdu sedět? Natvrdo?“ Odpovědí mu bylo přikývnutí!

Vrchní soud zamítl odvolání! Někdejší šéf svazu a majitel Jablonce Pelta vyfasoval za fixlování se státními dotacemi 5,5 roku kriminálu s ostrahou a pokutu 5 milionů korun. Pravomocně! Jeho exmilenka a souputnice v případu, bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová půjde bručet na 6 let s finančním flastrem 2 miliony. Taky natvrdo.

Odklad neexistuje

Pokud jste měli za tutovku, že šíbr Pelta se z toho nějak vyseká (nebo mu s tím někdo mocný helfne), spletli jste se. Oba odsouzení se ještě mohou dovolat k Nejvyššímu soudu ČR, ale to nemá odkladný účinek na výkon trestu. Takže do lochu nastoupit musí!

„Šťastnej z toho nejsem.“ To byla první Peltova slova při odchodu od soudní stolice. Tak nehrdinsky skončila na náměstí Hrdinů v Praze gigantická sáhodlouhá kauza. Od Peltova zatčení v květnu 2017 trvala osm let a původně mu hrozilo až 12 roků v muklovských teplákách. Třikrát byl městským soudem odsouzen, dvakrát ho spasilo odvolání, leč to třetí, včera, už ne. Uspěl jen v tom, že mu byl zrušen zákaz činnosti v korporacích, čili by mohl dál řídit Jablonec. Zpoza mříží…

FK Jablonec hodlá řešit budoucnost bez Pelty dnes.



Docvaklo mu to? V kriminále to znám

Na přelomu května a června před osmi lety se měsíc koukal na svět přes zamřížované okno. Teď však Miroslava Peltu čeká 5,5 roku v cele šatlavy. Při odchodu od soudu se zdálo, že mu to ještě úplně nedocvaklo…

Čekal jste tenhle rozsudek?

„Nečekal, po tom, co jsem tady u odvolacího soudu dvakrát uspěl.“

Co to s vámi dělá?

„Jsem dospělý chlap, znáte mě, budu se rvát dál.“

Jak vůbec berete verdikt soudu?

„Tady frajer vyndá z lidí dvě miliardy a vesele si žije. V našem případě šlo jen o virtuální škodu, takže je to dost zvláštní.“

Určitě rozsudek značně ovlivní váš život.

„Ovlivní, hlavně v rodině. A samozřejmě i ve fotbale. Budu muset řešit rodinu, klub v Jablonci i podnikání, ale v časové tísni nejsem. Bude se čekat na doručení rozsudku a další kroky.“

Ty ale vedou pravomocně do vězení. Máte představu o tom, co vás tam čeká?

„Umím si to představit. Znám to z vazební věznice, kde jsem byl na začátku.“



Nástup do měsíce

„Soud může poskytnout odsouzenému přiměřenou (maximálně měsíční) lhůtu k obstarání jeho záležitostí. Soud tedy nařídí výkon trestu odnětí svobody a zašle odsouzenému výzvu k nástupu trestu. Zde uvede věznici, v níž má odsouzený trest nastoupit, a stanoví mu lhůtu k nástupu,“ hovoří legislativa i k Peltově případu. Odsouzený v praxi může požádat o odklad výkonu trestu o dva měsíce, kterému se většinou vyhoví.

Hromada bez estrády

Při těchhle nudných schůzích býval hláškař Pelta zhusta jedinou atrakcí. Dnešní volební valná hromada FAČR bude bez něj. „Nechci dělat žádnou estrádu. Nejsem delegát, jde tam za mě někdo jiný,“ pověděl Blesku Miroslav Pelta.