Slavia, Schalke, Baník, Ekstraklasa, Plzeň... O opory Jablonce je zájem, udrží je Pelta?

Pozice: střední záložník, křídlo, útočník

Hodnota podle Transfermarktu: 21 milionů korun

Podještědské značky se o něj loni v zimě přetahovaly do posledního dne přestupového období, slovenský reprezentant do 21 let si nakonec vybral Jablonec. Po přesunu z Trenčína si Hollý rychle zvykl na vyšší úroveň, nezabrzdily jej ani časté změny pozic. Vysoko na seznamu vyhlédnutých posil jej mělo německé Schalke, nicméně k transferu zatím nedošlo. Čeká se na domácí EURO U21, kde by se zase mohl střelecky nastartovat. V této ligové sezoně se trefil sedmkrát, ale na zásah čeká dva měsíce. „Je furt stejný, ale vždycky dal góly ze situací, o kterých neměl čas tolik přemýšlet. Zatímco v Ostravě byl sám před gólmanem a dal to dva metry vedle. V tomto má ještě rezervy, pořád je to mladý hráč. Potřebuje zkušenosti, aby to příště vyřešil líp. Ale velmi dobře zápas odpracoval. Byl nepříjemný,“ chválil ho trenér Luboš Kozel.