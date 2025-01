Volejbalistka Moskalová vzpomíná: ČSSR není CCCP, Mexikáni křičeli hurá!

Poprvé na OH. Elena Moskalová (druhá zprava) na slavnostním zahájení v Mexiku. • Archiv Eleny Moskalové

Říkalo se, že pocházím z vysokého rodu. Tatínek měřil přes 180, maminka přes 170, což bylo na tu dobu hodně. Po tátovi jsem dostala do vínku cit pro míč a ránu, on byl fotbalista a boxer. A já si zahrála na dvou olympiádách.

Za svobodna jsem se jmenovala Poláková, narodila jsem se tři roky po válce v Jablonci nad Nisou. Rodiče tam přišli, když se osídlovalo pohraničí. Maminka pocházela z Kyjova, tatínek z Nového Bydžova.

Taťka byl od rána do večera v práci. V Praze vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a živil se jako malíř písma. Navíc uměl napodobit dřeva, fládroval nábytek, dřel, ale jako soukromník, což v padesátých letech nebylo nejlepší. Komunisté mu vyhrožovali, a nakonec ho obvinili, že předražuje své výrobky. Měli jsme tři těžké roky. Tatínka drželi třeba dva nebo tři dny na výslechu. Maminka nám říkala, že musel zůstat v práci, ale nám dětem bylo divné, že při tom plakala.

Chodila jsem do páté třídy, když o tatínkovi rozhodl odvolací soud v Ústí nad Labem. Obhajoval se tam sám, prý je úplně rozsekal a vyhrál. Ale jako soukromník skončil. Komunisti mu řekli: „Tebe jsme nedostali, ale tvůj brácha Olda se rád napije a toho dostaneme.“ A do roka strejda seděl na Mírově. V hospodě si k němu přisedl nějaký člověk, provokatér, a nadával, že KSČ stojí za - zdrávas. Strejda přitakával a někdo ho udal. Na policii proti němu vypovídala i manželka majitele hospody, ale k soudu nepřišla. Asi se styděla, protože byli se strejdou sousedi. Olda dostal rok basy.

Celý průvod na volejbal

Vyrůstala jsem se sestrou a dětmi strýčka v ulici U Zeleného stromu. Maminka si neustále prozpěvovala, šířila dobrou náladu. Měla jsem to blízko na volejbalové hřiště u jablonecké sokolovny, podávala jsem tam míče a maminka volejbalistkám hlídala děti.

Já jsem vyrostla na 181 centimetrů. Volejbal jsem hrála už od osmi let, v patnácti jsem se dostala do prvoligového ženského družstva Jiskry Jablonec a do juniorské reprezentace. V Jablonci na nás chodilo koukat hodně lidí, udělali kolem hřiště velký kotel. Jednou jsme hrály na Prvního máje a skoro celý průvod šel na volejbal.