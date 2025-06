Růžička šprtá angličtinu: Laso z Bostonu?!

I syn horníka a pošťačky si může přečíst Shakespeara v originále! Legendární hokejový trenér Vladimír Růžička (61), který se svou čarokrásnou chotí Marií (36) prodávají barák u Chomutova, začal rozvíjet jazykové schopnosti.

„Šprtám angličtinu,“ pochlubil se fanouškům s cvičebnicí v ruce na instagramovém profilu, který mu založila jeho láska. Kapitán olympijských šampionů z Nagana 1998, pro přátele »Růža«, však připojil vlajku Spojených států amerických.

Že by se chtěl vrátit do Bostonu hledajícího lodivoda, kde v letech 1990 až 1993 prošlápl cestičku krajanům včetně hvězdného Pastrňáka? Růžička by tak mohl po letech odpovědět na přátelský dotaz: „Nazdar Rosie, co tu děláš?“