Já a Litvínov? Příkop. S lidmi, co klub řídí, mám velice špatné vztahy, říká Ručinský

Patří mezi největší klubové legendy, které vzešly z někdejší úžasné litvínovské líhně. Martin Ručinský, hokejová ikona, olympijský šampion z Nagana 1998, trojnásobný mistr světa a velký oblíbenec uctívaného trenéra i člověka Ivana Hlinky. Byl to on, kdo dal lidsky i herně dohromady partu hráčů, která před deseti roky malému městu přivezla z Třince vytoužený mistrovský pohár. To bylo…

Realita dneška? Mnohem smutnější. „Do Litvínova jezdím za tátou a za ségrou, ale na hokeji a na stadionu jsem nebyl pět let,“ líčí Martin Ručinský v novém dílu podcastu Zimák, kde byl váženým hostem vedle kumpána Petra Nedvěda.

O co jde? Dnes 54letá legenda před pár lety těžce chápala, že se do čela jeho mateřského klubu dostal Pavel Hynek, bývalý trenér Sparty, Pardubic, Liberce, Hradce nebo ruského Soči. A rovnou do pozice generálního ředitele. V někdejším rozhovoru pro iSport v lednu 2021 Ručinský vysvětloval, že jde o sázku na špatného koně, jemuž byla předána obrovská moc.

Vadilo mu například, jak se klub zachoval vůči Robertu Reichlovi nebo tahounovi mistrovské tlupy Michalu Trávníčkovi, připojil rovněž příhodu, kdy mu bylo řečeno, ať do Litvínova ani nejezdí, protože se na stadion stejně nedostane. Bylo toho víc, co se klubové legendě nelíbilo a vyvrcholilo zmrazením vztahů.

Staré rány zůstávají živé

Ačkoli se po Hynkově nástupu klub postupně výkonnostně zvedl a stabilizoval, staré rány zůstávají živé. Zůstává příkop, Martina Ručinského na Hlinkově stadionu nepotkáte. „Vztahy tam mám nedobré a nic se na tom nemění. Litvínovu samozřejmě fandím, není to tak, že bych mu přestal přát. Můj vztah k němu se nedá vytěsnit, ale s lidmi, kteří to tam nyní řídí, mám velice špatné vztahy,“ pověděl v Zimáku.

Věc je o to smutnější, že se nikam nehýbe. „Už je to ve fázi, kdy jsem si i zvykl. Jel bych tam určitě rád, ale až nastane jiná situace. Momentálně to není možné, nepřichází to v úvahu. Kluky z kabiny už prakticky neznám, jestli jednoho, dva z mé éry... Na Litvínov se chodím dívat na Spartu nebo se podívám v televizi.“

Ručinský měl s Hynkem rozepře už z dob pražského angažmá někdy před patnácti roky. „S Pavlem Hynkem máme špatné vztahy od té doby, co jsme se potkali. Nevykročili jsme dobře už na Spartě a pak se to překlopilo i do litvínovské fáze. Je to člověk, kterého nechci potkávat, nechci ho vidět. Mám na něj svůj názor, on samozřejmě na mě taky. Někde se potkávat není úplně nutné,“ sdělil Martin Ručinský v Zimáku.

Celou verzi a všechny dosavadní díly Zimáku najdete na adrese zimakpodcast.cz nebo v sekci Premium na iSportu.