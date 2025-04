Dřív jsme nevyjely z pásma, vzpomíná Tejralová. Na olympiádě Američanky smázneme

Do 49. minuty mohly české hokejistky snít o senzaci. S favorizovanými USA hrály nerozhodně, v případě výhry by se premiérově dostaly do finále, kde by naopak Američanky historicky poprvé chyběly. Vytyčený cíl nakonec unikl. Soupeřky necelých 12 minut před koncem odskočily a jednogólový náskok už si pohlídaly. „Škoda, že tam nepadl druhý gól. Párkrát jsme je tam zavřely v pásmu, ale když nedáš gól, tak nevyhraješ,“ litovala reprezentační kapitánka Aneta Tejralová. S týmem bude v neděli usilovat o třetí bronz za poslední čtyři roky.

S USA jste uhrály historický výsledek. Jak se rodil?

„Když se podíváme na výsledek, je super. Ale Američanky měly víc střel než my. Kakina (Klára Peslarová) výborně pochytala, podržela nás a až do konce jsme věřily, že můžeme vyrovnat. Bohužel to tak nedopadlo, ale nemáme se za co stydět. Držely jsme s nimi krok, bylo vidět, že jsou Američanky frustrované od začátku zápasu.“

Američanky měly tlak, ale dlouho jste vedly a pak držely vyrovnaný stav. Co vás drželo v zápase?

„Komunikace na střídačce i v kabině, kde jsme si říkaly, že nemáme co ztratit. Povzbuzovaly jsme se navzájem, každé střídání bylo stoprocentní. Snažily jsme se o krátká, rychlá střídání a připravit puk pro další formaci, to byl klíč, který nás držel v zápase.“

Je povzbuzení, že vás Američanky netočily při tlaku tolik, jako tomu bývalo v minulosti?

„To je super. Myslím, že zámořské týmy už vědí, kdo je Česko, a nebudou chtít proti nám hrát.“

Ukázalo se, že se blíží den, kdy zámořské týmy porazíte?

„Myslím, že jo. Škoda, že to dneska nedopadlo, ale když jsme s nimi hrály před čtyřmi lety, ani jsme nevyjely z pásma. Teď se blížíme, dáváme góly. Za dva roky, nebo už na olympiádě porazíme nějaký takový tým.“

Je to varovaní pro zámořské giganty před olympiádou?

„Olympiáda je jiný turnaj než mistrovství světa, ale je to velká motivace urvat medaili pro náš tým. Po zápase jsme si řekly, že je na olympiádě smázneme. Věříme tomu. Už to není tak, že bychom se někoho báli.“

Pošesté vás hnala vyprodaná budějovická aréna. Užila jste si atmosféru semifinále?

„Je to neuvěřitelné, nepopsatelné. Fanoušci jsou neuvěřitelní, viděla jsem na Američankách, jak jsou ve stresu. Každý den říkají, že tu je neskutečná atmosféra. Fanoušci nám věřili od začátku do konce a my jsme jim to chtěly vrátit vítězstvím.“

V neděli vás čeká zápas o bronz. Je těžké se na něj psychicky naladit po porážce?

„My jsme věřily, že vyhrajeme. Věřily jsme do poslední chvilky. Teď hrajeme o bronz, pro nás bude důležité, abychom si vzaly pár věcí z dneška a vlétly stejně na další zápas. Čekáme Finky, byl by to pro nás asi lepší soupeř. Jsme ale nebuzené i na Kanaďanky.“

Co vám ukázal první zápas s Finskem, který jste prohrály 2:4?

„Hrály jsme den předtím s Amerikou, kde jsme ztratily síly. Budou mít menší odpočinek, my máme výhodu a věřím, že to uhrajeme. Minulý rok jsme s nimi hrály o bronz a máme jim co vracet.“