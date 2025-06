Exsnoubenec Kvitové se hájí v kauze šikany prostějovských dětí: Pomsta maminky?

Tyranizuje děti. Posmívá se jim, podporuje šikanu, honí si své ego. Někdejší ligový hokejista Radek Meidl (36), bývalý snoubenec tenisové hvězdy Kvitové, se stal ve svém Prostějově psancem. Teď se hodlá bránit.

Ve stížnosti zaznělo, že na děti celý rok jen křičíte.

„No, co na to říct... Když ve sportu při zápase na někoho zakřičíte: „Přihraj!“ a podobně, to je přece normální. Někdo to neunese, jiný je úplně v klidu. Spousta lidí mi naopak říká, že jsem moc měkkej. Podívejte, já přece nemám potřebu řvát po dětech, já mám děti rád. Dělám to ve volném čase na úkor rodiny, za pár korun. Hokej jsem hrál celý život a chci jim něco předat.“

Jaké jsou teď reakce okolí?

„Obrovská podpora! Třináctiletí kluci mi píšou: „Pane trenére, to není žádná pravda, stojíme za vámi!“ Dokonce i rodiče podepsaní pod tím dopisem se mi ozývají, že je to hrozný, že takto to nikdo nechtěl a mrzí je to. Mám realitní firmu a poškozuje mě to i pracovně, ničí mi to reputaci, má to vliv i na rodinné vztahy. Prostě hnus.“

Máte dojem, že jste se stal obětí stížnosti namířené primárně na šéftrenéra mládeže Smejkala?

„Přesně tak, svezl jsem se s ním. Oni prostě k té stížnosti připojili i jednu od té maminky, která se do mě takto opřela. Chtěla si taky něco ukousnout, postěžovat si a dostalo se to až tak daleko. Já jsem ta děcka trénoval tři roky, všechno bylo super a najednou jsem zvíře...“

Co se tedy děje v prostějovské hokejové mládeži?

„Já fakt nevím... O všech těch věcech, které v dopise jsou, jsem vůbec nevěděl.“



Pan Smejkal měl chtít po maminkách sex a pak při zápasech zvýhodňovat jejich děti.

„K tomu bych se radši nevyjadřoval. Já mám Smejkyho rád, znám ho od 18 let, tohle jsem nevěděl – tedy pokud něco takového vůbec proběhlo. To je věc klubu a pana Smejkala, ne moje.“