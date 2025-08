Po přesunu do Lyonu, kam Pavel Šulc (24) oficiálně přestoupil v pondělí za 7,5 milionu eur (až 10 s následnými bonusy), běží vše okolo českého reprezentanta jako na drátkách. Francouzský klub v úterý vydal první rozhovor s čerstvou posilou. Explzeňský střelec odpovídal solidní angličtinou, popsal okolnosti přestupu i plány do následujících dní. „Vždycky odevzdám sto procent,“ slíbil novému zaměstnavateli, kde podepsal smlouvu do roku 2029.

Pavel Šulc už patří od pondělí oficiálně Lyonu, nejproduktivnější hráč uplynulé sezony Chance Ligy si rychle zvyká v novém prostředí. Po oznámení přestupu a rozlučce s mateřskou Plzní poskytl první větší rozhovor pro klubovou televizi francouzského velkoklubu.

Šulc odpovídal na otázky v angličtině, první interview zvládl velmi obstojně. „Pro mě je to obrovská příležitost. Těším se, až tady začnu hrát. Můžu slíbit, že vždycky odevzdám na hřišti sto procent,“ uvedl se na úvod fanouškům svého nového klubu.

Přesun na adresu tradiční organizace proběhl velmi rychle. „První kontakt proběhl před pěti dny. Bylo to jednoduché, ozvali se mi po telefonu,“ usmíval se Šulc. „Měl jsem velkou radost a brzy jsem si řekl: OK, chci do Lyonu! Jsem šťastný, že se to povedlo a jsem tady,“ dodal český reprezentant.

O Šulcově přestupu do zahraničí se mluvilo delší dobu, adekvátní nabídky, které by uspokojily Plzeň i hráče, dlouho na stole nebyly. Pak se ozval Lyon, v souvislosti s elitním českým hráčem se v posledních týdnech mluvilo i o zájmu Brightonu nebo Lazia Řím. Nakonec vyhrála francouzská adresa.

„Mluvil jsem s trenérem Paulem Fonsecou, Benjaminem Charierem (šéfskaut Lyonu). Měl jsem z toho skvělý pocit a rozhodl se takhle. Líbil se mi způsob, jak se mnou mluvili, jak mi představili celý projekt. Když si následně prohlédnete stadion, zázemí v klubu a všechno okolo, musíte za takový klub chtít hrát,“ dodal spokojený hráč.

Fanoušci Lyonu možná o Šulcovi slyší poprvé, snažil se jim představit, co od něho mohou čekat na hřišti. „Jako hráč tvrdě makám, vždycky odevzdám na hřišti všechno pro tým, pro klub, pro fanoušky. Hodně běhám, umím dávat góly, asistence, zvládnu také bránit. Umím cokoliv, o co mě kouč požádá. Zvládnu post útočníka, desítku, pravé křídlo, levé křídlo, cokoliv,“ culil se český univerzál.

Táta (53) pořád hraje, musí tu být na první zápas

Mluvil také o velké podpoře rodiny, která mu v kariéře významně pomáhá. „Táta miluje fotbal, je mu 53, ale pořád hraje v nižší soutěži v Česku,“ zmínil svého otce Pavla, který nastupuje za TJ Sokol Teplá v I.A třídě na Karlovarsku. „Miluje fotbal, má moc rád i mě. Skrz mou kariéru žije svůj sen, má ze mě obrovskou radost. Samozřejmě sem za mnou bude jezdit, co nejvíc to bude možné. Musí tady být na můj první zápas,“ dodal šťastný hráč, kterému se přestupem do top evropské ligy splnilo po úspěšných dvou sezonách v Plzni obrovské přání.

Velmi emotivně se rozloučil i se svým mateřským klubem, kde patřil v uplynulém období ke stěžejním hráčům. „Když jsem ve svých deseti letech přišel do Plzně, stejně jako každý malý Viktorián jsem si představoval, že budu jednou nastupovat na našem krásném stadionu. Osud mi ale připravil jinou cestu,“ napsal na svém instagramovém profilu rodák z Toužimi. „Cestu, která nebyla tak jednoduchá, jak jsem si ji tehdy představoval. Cesta, která mě nejednou vyzkoušela, prověřila a poslala dolů. Naučila mě ale vždy vstát a jejím nástrahám vzdorovat. Učinila mě lepším hráčem i člověkem a dovedla mě až sem... Sem do pozice, ve které je pro Vás těžké mě do světa pustit, ale věřte mi, pro mě je daleko těžší opustit Vás,“ dodal ve vzkazu svým fanouškům.

Za Lyon by do zápasu poprvé mohl vyběhnout už v sobotu při generálce na ligu proti Getafe. „Mám za sebou přípravu s Plzní, jsem nachystaný. Zbývá nám 14 dní do startu ligy, v sobotu hrajeme proti Getafe. Ještě budu mluvit s trenérem, ale jsem připravený nastoupit,“ řekl Šulc, který už Plzni nepomůže ve večerním duelu 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers.