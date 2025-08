Finští bratři v Plzni. Vábil je Straka, za příchodem stojí i česká přítelkyně

Já na bráchu, brácha na mě. Taktika, kterou do další sezony vnese nejen Třinec zásluhou bratří Kovařčíků. Také do Plzně v pauze před sezonou dorazilo sourozenecké duo – Finové Ville (25) a Mikko (24) Petmanovi. Medailisté z mládežnických mistrovství světa posílili Indiány po roce stráveném v rodné Lappeenrantě, kde patřili k oporám SaiPy. K výstupu z komfortní zóny je přesvědčil zájem sportovního manažera Martina Straky. „Rozhodnutí už pak bylo snadné,“ potvrdil Ville.

Byli připravení přistoupit na scénář, že se jejich hokejové osudy rozdělí. Jenže Plzeň umožnila bratrům Petmanovým pokračovat po společné trajektorii. Nebude to doma ve Finsku, ale na západě Čech, kde už se sourozenci v rámci přípravy na ledě pomalu rozkoukávají a zpracovávají odlišné zvyky.

„Stihl jsem se podívat do centra města. Lidé jsou na nás milí, nebojí se s námi mluvit, takže skvělý první dojem. Těším se. Mě i bratra tady velmi dobře přijali, nemůžeme se dočkat začátku sezony,“ popisoval Ville, jak na něj životní změna zatím působí.

Sourozenci nebydlí spolu, jak by se dalo očekávat. O rok starší Ville delší dobu randí s českou přítelkyní, zemi uprostřed Evropy tak navštívil v minulosti několikrát, byť v Plzni dosud nikdy nebyl. V létě jezdil častěji do Mladé Boleslavi nebo do Prahy. Co jsou Indiáni zač, musel zjistit s pomocí internetu po prvním oťukávání před Novým rokem.

„Trochu jsem se poohlédnul po historii organizace. Vím, že bývali velmi dobří. Dohledal jsem si některé hráče a zjistil, jak se klubu dařilo v minulé sezoně. Hodně mě pak přesvědčily rozhovory s Martinem Strakou i hlavním trenérem Josefem Jandačem. Ti nás přivedli,“ líčil Ville námluvy s aktuálním působištěm.

V předchozím ročníku zaznamenal v nejvyšší finské soutěži výtečných 49 bodů (19+30) v 59 zápasech základní části. Byl třetím nejproduktivnějším hráčem SaiPy, která vůbec poprvé v historii senzačně dokráčela do finále.

U velkolepé jízdy klubu asistoval i český obránce Ondřej Trejbal, outsider však v přímém boji o titul nestačil na favorizovanou KalPu. Barvy posledních mistrů hájili rovněž bývalí členové plzeňského týmu Lukáš Kaňák a Matyáš Kantner.

Mladší Mikko Petman je po herní stránce jiným typem hokejisty než jeho bratr. Dá víc na důraz, bojovnost. Na rozdíl od Villeho si ovšem ligový triumf užil před čtyřmi lety, kdy naskakoval na křídle za Lukko Rauma. V témže roce navíc vybojoval s juniorskou reprezentací Suomi bronzovou medaili na mistrovství světa. Čeká ho první štace za hranicemi domoviny.

Ville si vyzkoušel kromě Finska aspoň zámoří. S Českem ho tak kromě partnerky pojí známost s brankářem Komety Alešem Stezkou. Oba absolvovali víceméně neúspěšný boj o NHL na farmě Seattlu v Coachelle, třebaže gólman si jeden duel mezi nejlepšími přece jen odkroutil.

Starší z Petmanů s nadšením vyhlíží vzájemný souboj s bývalým parťákem v masce. „V trénincích jsem mu samozřejmě dával spoustu gólů,“ zasmál se finský forvard. „Bude skvělé ho znovu vidět, snad vyhrajeme. Když porazíte někoho, s kým se znáte, je to ten nejlepší pocit.“

Poznávání českých krás láká oba sourozence. „Osobně chci poznat kulturu země, odkud přítelkyně pochází. Mezi Českem a Finskem je přece jen dost odlišností, proto si taky vážím, že můžu být v Plzni. Abych viděl, kde žena vyrůstala. Že do toho jdeme s bratrem, je samozřejmě velké plus. Dlouho jsme spolu nehráli, v minulé sezoně jsme se ale spojili, což byla skvělá zkušenost. Teď ji zažijeme znovu, budeme se vzájemně podporovat,“ těšil se Ville.

Indiáni jsou na vzestupu, v létě ještě doplnili kádr a hodlají zlomit nelichotivou bilanci, kdy od roku 2019 nepostoupili mezi osm nejlepších. Kromě finské dvojice přivítali Západočeši dalších osm posil. „Petmanovi by měli hodně zkvalitnit ofenzivu. Společná aklimatizace pro ně bude jednodušší,“ věřil kouč Jandač.