Baník - Slovácko 2:0. Velký tlak domácích, první výhru vystřelili Almási a Prekop

Fotbalisté Ostravy porazili Slovácko 2:0
Fotbalisté Baníku se radují z vyrovnávací branky utkání na Dukle, o kterou se postaral Tomáš Rigo
Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští útočníci Ladislav Almási a střídající Erik Prekop. Vzájemný ligový zápas popáté za sebou ovládl domácí celek.

Slezané se v neúplné tabulce posunuli na 13. místo o bod za Slovácko. Ostravští navíc mají k dobru odložený zápas v Pardubicích a nedohrané utkání s Teplicemi, v němž po 25 minutách vedou 1:0. Baník se ideálně naladil na čtvrteční odvetu 4. předkola Konferenční ligy proti Celje, v níž bude dohánět manko 0:1 z úvodního venkovního duelu. Tým z Uherského Hradiště venku po dvou remízách poprvé v ligové sezoně nebodoval, celkově si připsal třetí porážku v ročníku.

Baníku na lavičce znovu scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal druhou část disciplinárního trestu. Tým místo něj vedl asistent Michal Šmarda. Ostravští trenéři při náročném srpnovém programu nechali v úvodu jen na lavičce opory Prekopa, Buchtu či Šína, úplně mimo hru pak zůstali nemocný Rigo se zraněným Kohútem.

I bez řady členů základní sestavy si domácí od začátku vynutili tlak. Hrálo se v podstatě jen na polovině Slovácka, ale drtivá územní převaha zpočátku postrádala šance. Jednu velkou měl ve 12. minutě Boula, který však šťastný odraz míče nevyužil a z malého vápna neprostřelil hradbu těl na brankové čáře.

Celý první poločas měl praktický totožný obraz: domácí obléhali hostujícího vápna a hledali skuliny v defenzivě. Slezané dokázali dlouhé pasáže držet balon a kombinovat, zhruba 20 metrů před vápnem však jejich invence končila. V 31. minutě pronikl do vápna Holzer, ale i jeho pokus z gólové pozice hosté odvrátili.

Nástup do druhé půle nicméně Ostravě vyšel. Buchta, který vystřídal zraněného Munskgaarda, založil kolmou akci, po které Frýdek načechral balon do vápna na Almásiho a jeho hlavička v 50. minutě doplachtila k tyči. Slovenský útočník skóroval ve druhém ligovém utkání po sobě.

Domácí prolomili soupeřovu tvrz a více jim svědčil i přechod Slovácka k otevřenějšímu způsobu hry. Další příležitosti Baníku na sebe nedaly dlouho čekat. Po průniku Owusua brankář Heča vytlačil balon na roh, centimetry pak k balonu chyběly "šipce" Almásiho po prudké přihrávce Plavšiče a Lischka hlavou trefil boční tyč.

V 78. minutě si střídající Prekop udělal po Plavšičově rohovém kopu místo ve vápně a hlavičkou zavěsil. Takřka bezzubé Slovácko se až poté zmohlo zásluhou střídajícího Marinelliho na nebezpečnou situaci, ale Argentincovu ránu Holec vyškrábl nad břevno.

Už v nastavení z přímého kopu na velkém vápně přestřelil i Trávník, a tak hosté v Ostravě vyšli naprázdno i střelecky. V nejvyšší soutěži čekají na venkovní vítězství už 11 zápasů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Dukla51223:55
11Hr. Králové61237:105
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

