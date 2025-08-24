Baník - Slovácko 2:0. Velký tlak domácích, první výhru vystřelili Almási a Prekop
Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští útočníci Ladislav Almási a střídající Erik Prekop. Vzájemný ligový zápas popáté za sebou ovládl domácí celek.
Slezané se v neúplné tabulce posunuli na 13. místo o bod za Slovácko. Ostravští navíc mají k dobru odložený zápas v Pardubicích a nedohrané utkání s Teplicemi, v němž po 25 minutách vedou 1:0. Baník se ideálně naladil na čtvrteční odvetu 4. předkola Konferenční ligy proti Celje, v níž bude dohánět manko 0:1 z úvodního venkovního duelu. Tým z Uherského Hradiště venku po dvou remízách poprvé v ligové sezoně nebodoval, celkově si připsal třetí porážku v ročníku.
Baníku na lavičce znovu scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal druhou část disciplinárního trestu. Tým místo něj vedl asistent Michal Šmarda. Ostravští trenéři při náročném srpnovém programu nechali v úvodu jen na lavičce opory Prekopa, Buchtu či Šína, úplně mimo hru pak zůstali nemocný Rigo se zraněným Kohútem.
I bez řady členů základní sestavy si domácí od začátku vynutili tlak. Hrálo se v podstatě jen na polovině Slovácka, ale drtivá územní převaha zpočátku postrádala šance. Jednu velkou měl ve 12. minutě Boula, který však šťastný odraz míče nevyužil a z malého vápna neprostřelil hradbu těl na brankové čáře.
Celý první poločas měl praktický totožný obraz: domácí obléhali hostujícího vápna a hledali skuliny v defenzivě. Slezané dokázali dlouhé pasáže držet balon a kombinovat, zhruba 20 metrů před vápnem však jejich invence končila. V 31. minutě pronikl do vápna Holzer, ale i jeho pokus z gólové pozice hosté odvrátili.
Nástup do druhé půle nicméně Ostravě vyšel. Buchta, který vystřídal zraněného Munskgaarda, založil kolmou akci, po které Frýdek načechral balon do vápna na Almásiho a jeho hlavička v 50. minutě doplachtila k tyči. Slovenský útočník skóroval ve druhém ligovém utkání po sobě.
Domácí prolomili soupeřovu tvrz a více jim svědčil i přechod Slovácka k otevřenějšímu způsobu hry. Další příležitosti Baníku na sebe nedaly dlouho čekat. Po průniku Owusua brankář Heča vytlačil balon na roh, centimetry pak k balonu chyběly "šipce" Almásiho po prudké přihrávce Plavšiče a Lischka hlavou trefil boční tyč.
V 78. minutě si střídající Prekop udělal po Plavšičově rohovém kopu místo ve vápně a hlavičkou zavěsil. Takřka bezzubé Slovácko se až poté zmohlo zásluhou střídajícího Marinelliho na nebezpečnou situaci, ale Argentincovu ránu Holec vyškrábl nad břevno.
Už v nastavení z přímého kopu na velkém vápně přestřelil i Trávník, a tak hosté v Ostravě vyšli naprázdno i střelecky. V nejvyšší soutěži čekají na venkovní vítězství už 11 zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu