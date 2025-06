Zásadní porážka zkrachovalého šampiona Sýkory: Konkurz... Čtvrt miliardy bude splácet do smrti!

Málem z toho vybruslil, jenže teď přišel tvrdý náraz na soudní mantinel! Podnikání hokejového šampiona Michala Sýkory (51) se zlatem skončilo dluhy přesahujícími 260 milionů korun. Splácet je bude do posledního halíře!

Dvojnásobný mistr světa z let 1996 a 2000 se podle svých slov nechal podrazit byznysovým partnerem a v obchodování se zlatými cihličkami krutě zahučel. Desítky běžných zákazníků, ale také mnoho jeho sportovních přátel, mezi něž patří hokejový parťák Roman Červenka (39) či fotbalový internacionál Tomáš Vaclík (36), po něm teď chtějí vrátit čtvrt miliardy.

Nepoctivý záměr

Sýkora přitom na věřitele předloni »vyzrál«. Soud mu totiž tehdy schválil oddlužení, během něhož měl po dobu pěti let splácet směšných 18 866 Kč měsíčně. Celkově by tak nevrátil ani 0,3 procenta svých dluhů, přesto by byl z pohledu zákona čistý...

Jenže teď už to neplatí! „Schválené oddlužení dlužníka Michala Sýkory se zrušuje pro nepoctivý záměr. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurz,“ rozhodl po odvolání krajský soud. Pro hokejistu je to zdrcující verdikt, pohledávky v astronomické výši bude muset kompletně splatit – bez nadsázky tak bude »cálovat« až do své smrti

Proč soud konečně otočil? Ztratilo se zlato i prachy

Poškození zákazníci se domáhali zrušení Sýkorova oddlužení dlouhé měsíce. Až teď ale soud konečně vyřkl verdikt v jejich prospěch. Proč? Protože už prý nešlo přehlédnout, že hokejový podnikatel »sleduje nepoctivý záměr«! Nejmarkantnějším příkladem podle věřitelů bylo, že Sýkora v době svého úpadku disponoval částkou přes 10 milionů korun, které ale nepoužil na úhradu dluhů.

Sám obránce kolem toho před soudem komicky mlžil. „Dlužník nebyl schopen vysvětlit, z jakého důvodu vznikly jednotlivé pohledávky v jeho účetnictví. Část nejprve označoval za půjčky, poté je označil za odměny,“ stojí v rozsudku. Sýkora taktéž zamlčel, že vlastní obchodní podíl v jedné ze svých fi rem. A navíc stále nedokázal popsat, kam zmizely zlaté slitky za desítky milionů korun, které měl mít v trezoru, ale ten se kamsi vypařil...