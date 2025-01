Šok u zkrachovalého šampiona Sýkory, jenž dluží čtvrt miliardy: Utajené konto v Kanadě

Byznys se zlatem ho přivedl na buben. A nejen jeho, vždyť hokejový šampion Michal Sýkora (51) dluží klientům přes 250 milionů korun! Teď je splácí po korunkách, jenže…

Schválené oddlužení, které ze zákona trvá maximálně pět let a pak je člověk »čistý«, mu může soud zrušit! Kdyby se třeba zjistilo, že Sýkora tají nějaké své příjmy, spadl by do konkurzu a dluhy by pak musel platit do posledního halíře až do své smrti. A přesně tomu se mistr světa z let 1996 a 2000 nebezpečně přiblížil!

Překvapivá otázka

Vše začalo nevinnou otázkou u krajského soudu: „Kolik jste odehrál zápasů v NHL?“ Zaskočilo to nejen Sýkoru. Proč by se před taláry měla řešit jeho zámořská kariéra, která skončila už na přelomu tisíciletí? „Protože jako bývalý hráč dosáhnete na důchod z NHL!“ odpověděl si sám advokát poškozených Ján Gajdoš. „Nárok na důchod z NHL vzniká v pozdějším věku, pan Sýkora si ale už může požádat o předčasný důchod. To dosud neučinil, takže evidentně nevyužívá všechny možnosti pro to, aby mohl v co nejvyšší míře uspokojovat věřitele,“ vysvětlil Gajdoš Blesku.

Benefit z NHL

Sýkora u soudu vypadal šokovaně a zapřísáhnul se, že žádnou zámořskou rentu nepobírá. „Ani jsem si to nezjišťoval. Předpokládám, že kdybych takový nárok měl, tak bych o něm věděl,“ krčil rameny. Jak ovšem Blesk vypátral, dle tehdejší kolektivní smlouvy byl každému hokejistovi v NHL založen spořící účet u kanadské banky – tedy i Sýkorovi! Teď ho tohle »tajné konto« může poslat do obrovského průšvihu.

Kolik tam má peněz?

Borci, kteří aktuálně v zámoří mlátí do puku, si svůj budoucí důchod mohou přehledně vypočítat. Jelikož ale Sýkora hrál v NHL v letech 1993 – 2001, kdy platila stará kolektivní smlouva, je to u něj poněkud zapeklitější.

Jisté je aspoň to, že na obráncovo penzijní konto mělo téct až 10 000 kanadských dolarů za každou kompletně odehranou sezonu. Takové měl Sýkora tři, v dalších čtyřech pendloval i mezi farmou a připsal si tedy jen poměrnou část peněz. I tak to ale na konci kariéry činilo v přepočtu přes půl milionu korun!

Další osud těchto peněz je však zahalen tajemstvím. Sýkora si je mohl dávno vybrat, převést na svůj důchodový účet v USA, nebo nechat úročit se slíbeným ročním výnosem 10 %. Pokud Sýkora u soudu nelhal a o kontu fakt nic neví, platila asi poslední možnost. V takovém případě se mu v zámořské bance nakupilo několik milionů kaček! Už dávno je měl ale vydat věřitelům, které připravil o životní úspory.