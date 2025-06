Manželka hokejové legendy Růžičky: Nepochopitelný hazard

Má tohle zapotřebí? Žena hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (61) Marie (36) se natáčela během jízdy za volantem. Městem si to místy valila i téměř sedmdesátkou a na telefonu se věnovala více interiéru svého BMW než řízení. Pak se záběry ještě pochlubila na instagramu.

Marie má sice kořeny v Havířově, ale se svou rodinkou bydlí nedaleko Chomutova. Také díky tomu má na kontě nespočet najezděných kilometrů, které aktuálně absolvuje ve svém voze BMW. Přestože se tedy rozhodně řadí mezi zkušené řidičky, dopravní předpisy zjevně chápe spíše jako soubor doporučení.

Po šílené dovolené v Egyptě se svěřila, že bojovala virózou, to jí ale nezabránilo vyrazit na manikúru do jednoho z chomutovských salónů. Své auto má tak ráda, že ho musela už poněkolikáté ukázat svým sledujícím a rovnou za jízdy. Ti mohli omrknout nejen interiér a rádio přehrávající příznačný song »Jeden life nestačí«, ale palubní desku, na níž ručička tachometru létala kdesi mezi šedesátkou a sedmdesátkou. V obci. V obytné zástavbě.

Když si k tomu jeden připočte, že se v takovou chvíli s mobilem v ruce plně nevěnovala řízení, nechce si ani domýšlet, jak by to mohlo dopadnout, kdyby ze dveří jedné z budov nebo z přilehlé zastávky MHD například vyběhlo na cestu dítě... Nehledě na to, že zpomalit a odložit telefon se Maria zdráhala i ve chvíli, kdy proti ní jelo jiné vozidlo.

»Auto« už ji jednou do maléru dostalo

Nebylo to přitom poprvé, co se Marie v souvislosti s plechovým miláčkem předvedla. Před pár lety webu Expres kdosi poskytl video, jak se Růžičková, opřená o kapotu své káry, líbá s jakýmsi mladíkem v Havířově. „Jsem to já, byla to chyba,“ sypala si potom popel na hlavu. Uzná Marie chybu i v souvislosti s tím, jak se za volantem chová?