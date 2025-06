Končící vůdce Sparty David Pavelka promluvil o rozkladu týmu: Spory, ega, uspokojení...

Na vlastní kůži vnímal, jak se tým dvojnásobných mistrů ligy propadá do skepse a co fungovalo, se na Letné bortí. David Pavelka (34) to popsal pro Sport.cz. Nikoho nešetřil.

Jak se zrodila ztracená sezona, na jejímž konci Sparta z posledních sil uhájila aspoň 4. místo a předkolo Konferenční ligy? „Možná nám chyběli někteří hráči. Spousta jich nedosáhla na předchozí výkonnost a faktorů, které jejich formu ovlivnily, bylo víc. Ať už myšlenky na jiné angažmá, nebo osobní důvody, sešlo se toho hodně. Přijde mi, že hodně hráčů se změnilo charakterově, a s tím se pak těžko bojovalo,“ zamyslel se borec, který se na jaro už odklidil do letenského béčka a pak ukončil kariéru.

Rosický to viděl

Pavelka našel odpověď i na to, co vedlo k tomu, že se najednou společný zájem jaksi ztratil mezi těmi osobními. „Viděl jsem tam uspokojení, nenaplněné ambice, uražená ega. Chyběl hlad, hráči, kteří měli být tahouni, nebyli. Viděl to i ředitel Tomáš Rosický, ale některé věci se už prostě nedaly ovlivnit.“

Ega vedla ke sporu mezi Srbem Birmančevičem a albánsko- kosovskou klikou. „Absurdní je, že se to rozjelo úplně nevinně nějakou nepravdivou spekulací na internetu. Fanoušci se toho chytili a rozjelo se to úplně z nuly. Ze začátku tam žádný konflikt nebyl, až posléze se to řešilo. Spor nespočíval na kosovsko–albánsko- srbských základech, že by se hráči nesnášeli kvůli politickým názorům, bylo tam tření z výkonnostních důvodů. Hráči k sobě byli sportovně kritičtí, což je fajn, ale tenhle konflikt a zapojení mnoha lidí, a hlavně médií to rozjel do úplně jiných rozměrů. Rozhodilo nás to zrovna ve chvíli, kdy se nám nedařilo, a bralo nám to energii. Vše se ale urovnalo, protože to opravdu vzniklo jako velké nedorozumění.“