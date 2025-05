Finále o „lepší“ pohár. Převedeme zlobu, vyhlásil Friis. Olomouc chce být nechutná

Od poledne slunečného úterý panoval kolem Androva stadionu pořádný ruch. Z jednoho náklaďáku sundávali statní chlapi plůtky, z kterých vytvoří zábrany, koridory. Z dalšího vynášeli mladíci vody, džusy.

Vše mířilo do zázemí stadionu s ikonickou tribunou zvanou mušle, jejíž přezdívku zmínil po pár hodinách na tiskové konferenci sparťanský kapitán Filip Panák. Místní maličko pozvedli obočí, označení podle vodního živočicha na Hané nikdo nepoužívá.

To je však jen maličkost. Narozdíl od důležitosti středečního večera.

„Jestli to bude velký den. Věřím, že si to řekneme pro zápase,“ prohodí domácí kapitán Radim Breite. „Chceme být nechutní,“ přidal se trenér Tomáš Janotka. Jejich vzkaz je jasný, Sigma cílí na úspěch.

Pomoci ji má i sparťanská situace. V lize rudí třikrát v řadě padli, hrají o čtvrté místo, které nemají jisté, dotírá na ně Jablonec. Slavia jim pláchla o neskutečných pětadvacet bodů, což je potupný výsledek.

Anketa Olomouc vs. Sparta. Kdo vyhraje MOL Cup? Olomouc Sparta Přihlásit se

Pohár se může zdát jako náplast, náprava - samozřejmě společně s podzimním postupem do Ligy mistrů. Veškerou škodu však ani úspěch bezpochyby nezahladí. Propad oproti dvěma posledním mistrovským sezonám je totiž enormní.

„Neřekl bych, že sezonu zachráníme, když vyhrajeme, ale jde nám o další trofej. Sparta je historický klub, má ambice získávat poháry v každé sezoně,“ upozornil trenér Lars Friis. „Rok bych hodnotil opravdu až po jeho skončení.“

Po finále čeká Letenské třaskavý výjezd na Baník, kde hraje v neděli. Na Moravě však nezůstane, ve čtvrtek se vrací do Prahy. „A v sobotu zpátky,“ usmál se Panák. V posledním kole nadstavby se zopakuje pohárový vrchol, tentokrát v Praze.

Přesto Friis pár vět ke končícímu roku, kdy vede Spartu jako hlavní trenér po zrychleném odchodu kolegy Briana Priskeho, pronesl: „Neřekl bych, že to bylo skvělé. Měli jsme za úkol probojovat se do Champions League, což jsme splnili. V lize nemůžeme výsledky akceptovat, poztráceli jsme strašně moc bodů, skončili daleko za Slavií. V MOL Cupu jsme ve finále.“

„Pro mě je výsostné postavení, že hrajeme ve Spartě, máme tady finále poháru. Pro mnoho týmů je to vrchol, pro nás něco, čím bychom měli zachraňovat sezonu. Ale pro nás je to důležité ne tím, co to přinese po zápase, ale protože to je pohár a trofej,“ přidal se šéf obrany Panák.

Breite: Že nejsou ve formě? Pořád je to Sparta

Je zkrátka jasné, jaký rezultát by Sparta potřebovala. Výhra totiž mimo slávy znamená také možnost zahrát si o „lepší“ pohár. Vítěz si zajistí místo ve 4. předkole Evropské ligy, bude tedy „jen“ jeden krok od posunu do skupiny. Navíc v případě neúspěchu má jistotu účasti ve skupinové části Konferenční ligy. Pro Spartu je to tudíž mnohem lákavější varianta než případné udržení čtvrté pozice c Chance Lize, jež znamená 2. předkolo Konferenční ligy.

V nejlepším rozpoložení - tedy výsledkovém - není ani Sigma. Naposledy schytala čtyřku v Jablonci, předtím remizovala s Baníkem, dostala však doma pět branek od slavící mistrovské Slavie. Její výkony jsou však ovlivněny jednoznačným důrazem na pohár. V lize bylo už před nadstavbou zřejmé, že nemůže opustit šesté místo.

Pomoci ji může i vzpomínka na dva duely v ročníku. Na Letné vyhrála, doma byla blízko. Chvíli před koncem nedal Filip Zorvan penaltu, načež rozhodl Victor Olatunji. „Vzali jsme si z toho, že můžeme Spartu porazit,“ podotkl kouč Janotka.

Spartu navíc srazil rovněž průběh sobotního derby. Rozhodující branku inkasovala v rozporu s pravidly, Oscar Dorley se trefil rukou, což potvrdila také komise rozhodčích. „Bylo fér, že jsme byli naštvaní,“ řekl kouč Friis. „Shodli jsme se, že tu zlobu převedeme v něco pozitivního,“ vyhlásil. „Bylo to nepříjemné, ale fotbal občas tyhle věci přináší. My jsme tady ale od toho, abychom se soustředili na finále,“ doplnil Panák.

„Zleva, zprava slyšíme, že nejsou ve formě, že jsou v nějakém rozpoložení, ale furt je to Sparta Praha. Jdeme s respektem, ale na druhou stranu vyhrát,“ reagoval Panákův olomoucký protějšek Breite.

Velká bitva by měla být před žhavou kulisou, v úterý večer byly k dispozici poslední vstupenky.