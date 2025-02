Převrat v ruské gymnastice: Putinova milenka nechala odstranit svoji despotickou trenérku

Šéfka ruské gymnastické reprezentace Irina Vinerová (76) byla po celém světě známá svými drsnými praktikami. Možná i jimi dokázala vybičovat svou svěřenkyni Alinu Kabajevovou (41) k perfektním výkonům. Jenže nakonec se zdá, že to byl právě konflikt s milenkou ruského diktátora Vladimíra Putina, co jí »zlomilo vaz«. Poslední tečka přišla minulý týden.

„Kdybych jí řekla, ať skočí z okna, ona to s naprostou důvěrou udělá,“ tvrdila Vinerová o Alině, kterou považovala za svou nejúspěšnější svěřenkyni. S dívkami, které trénovala, ale rozhodně nejednala v rukavičkách. O tom, že je mlátila a ponižovala, se veřejně vědělo a skoro se zdálo, že je na svou pověst Irina hrdá. Kromě toho, že se snažila ze svých děvčat dostat maximum po sportovní stránce, u řady z nich se prý měla zasadit také o to, aby si sehnaly vlivného nápadníka.

V případě Kabajevové se jí podařilo trefit přímo jackpot. Alina se totiž stala milenkou ruského prezidenta Vladimíra Putina . Jenže tímhle si na sebe Vinerová nevědomky upletla bič, který vedl k jejímu trpkému konci.

Alina se po porodech synů Ivana a Vladimíra rozhodla do světa gymnastiky vrátit, ale tentokrát už bez Vinerové v zádech. Založila v Soči akademii Sky Grace, oproti které měla i samotná reprezentace dost svázané ruce. Kabajevová sehnala dostatek peněz, měla od úřadů řadu speciálních povolení a mimo jiné těžila i z toho, že její oddíl není oficiální reprezentací, která má kvůli sankcím zakázanou účast na mezinárodních akcích. Zatímco ruští reprezentanti tak museli sedět doma, Alina se svými svěřenkyněmi vesele obrážela soutěže ve světě.

Nad rámec všeho pak Kabajevová vedla přesně opačný systém trénování. Videa na sociálních sítích ukazují, jak své žačky konejší a je na ně milá. Možná i tohle bylo faktorem, který vedl k tomu, že gymnastka Marija Borisovová (17) k ní od Vinerové utekla.

Milenka ruského diktátora se svou bývalou trenérkou podle všeho neměla problém vycházet. Až do hrách BRICS, které se konaly loni v červnu. Obě ženy se na turnaji potkaly, ale každá si hleděla svého. Irina dorazila se svou svěřenkyní Lalou Kramarenkovou (19) a Alina dohlížela právě na Mariju Borisovovou. Irina sice tvrdila, že šlo o příjemné setkání s Kabajevovou, ale zdá se, že do něj to mělo pořádně daleko. A stížnost ze strany sudí, která na ni po akci přistála na stole ministerstvu sportu nejspíš tamní atmosféru docela podtrhuje.

Vinerová se totiž na turnaji dostala do křížku s rozhodčími, kteří nehodnotili tak, jak se trenérské legendě líbilo. Po menší rozepři u jejich stolku pak vyrazila na tribunu, odkud dění sledovala Alina Kabajevová. Té začala vyčítat nadhodnocení Borisovové. Obrana byla marná, Irina vše ukončila výkřikem: „Ať jde ta tvoje Máša do p**i!“

Lala sice na soutěži sklidila první místo, ale nejspíš to byla jedna z posledních profesních věcí, které mohly Irině dělat radost. Měsíc po BRICS vyzval ministr sportu Michail Děgťarjov Vinerovou, aby analyzovala problémy s hodnocením na akci a upozornil ji, že sportovní federace musí bojovat proti manipulaci výsledků, v opačném případě jim může být odebrána licence. Irina veřejně dění nekomentovala, ale začala vysílat kouřové signály. Zatímco dříve za svou nástupkyni označovala Kabajevovou, teď v této souvislosti začala mluvit o své další bývalé svěřenkyni, Olze Kapranovové.

Pak už šly věci ráz na ráz. Loni během podzimu oznámilo ministerstvo zrušení Všeruské federace moderní gymnastiky, v jejimž čele seděla Vinerová přes 15 let. Padlo tehdy rozhodnutí, že se několik gymnastických disciplín sloučí do jedné organizace. Vše nakonec spadá pod Federaci gymnastiky Ruska, kterému začala šéfovat hlava Ruských železnic Oleg Bělozjorov. Zástupkyní moderní gymnastiky je tam právě Kapranovová.

V říjnu pak Irinu Putin svým výnosem vyloučil z Rady pro rozvoj tělesné kultury a sportu. Jedinou z funkcí, kterou Vinerová ještě měla, byla pozice hlavní trenérky ruské reprezentace. Na tu ovšem podle ruské agentury Interfax 12. února sama rezignovala. O tom, jak moc dobrovolný krok to byl, se vedou dohady. Zdá se ale, že Irina dojela na svou snahu řešit vše tou nejvyhrocenější cestou. Tentokrát si však ukousla moc velké sousto...