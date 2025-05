Liga očima fanoušků: Liga mistrů? Titul má přednost. Vedení z nás dělá hlupáky

Razítko na konec nepovedené sezony

Můžeme se radovat z postupu do druhého předkola Konferenční ligy, ale co můžeme Evropě nabídnout? Možná chůzi na hřišti bez míče, zoufalé odkopy, či dokonce malé domů, když nevíme, co s balonem a volný spoluhráč nikde?

Hráči nejsou těmi, kteří stanoví taktiku na zápas, nevybírají a nepřeplácejí takzvané posily. Odpovědní jsou však za přístup k utkání a za to, co na trávníku předvedou. Někteří z nich nepochopili, a je jich minimálně v kádru deset, že bojovat za Spartu, a nechat proto na trávníku vše, je čest, nikoliv procházka po pláži.

Takoví měli být již dávno odejiti. Možná to jejich lukrativní smlouvy neumožňují, ale to je problém vedení. Přesně toho, které v čele s panem Čuprem předvádí v médiích řečnické rošády a dělá hlupáky z nás, kteří každý týden doufáme, že horší to už být nemůže. Omyl, může – a až trapně často také bylo. Smutné je, že ti stejní, kteří to dle vlastních slov zmrvili, to budou mrvit dál.

Pánové, běžte si byznysové plány realizovat jinam, a přenechte fotbal těm, kteří tomu rozumí.

Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce