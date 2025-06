Biatlonistka Markéta Davidová zvažovala konec kariéry: Jak jsem trpěla!

Její život je teď jako královská etapa Tour de France. Nahoru, dolů, bezmoc, vyčerpání, bolest, naděje. Biatlonová princezna Markéta Davidová (28) necelé dva měsíce po operaci vyhřezlé ploténky netuší, zda stihne olympiádu.

Po zásahu chirurga se postupně vrací do pracovního režimu. O svých pocitech z nezáviděníhodného období promluvila v podcastu Režim nerušit!

„Ze začátku to bylo; jo, v pohodě, to se vyřeší. Pak se to obrátilo, že už bych chtěla být co nejdřív bez bolesti a nakonec to přešlo do fáze, že bych se ještě jednou chtěla vrátit ke sportu,“ přiznala.

Když bylo jablonecké čiperce nejhůř, bolelo ji jen obyčejné žití. „Nedošla jsem ani z ložnice do kuchyně. Cestou jsem si musela lehnout. Prostě jsem to nezvládla,“ popisovala »Makula«.

Stojí to za to?

Hlavou jí probleskly myšlenky na konec: „Sport nestojí za to, abych se zhuntovala do konce života a pak jen seděla na gauči, protože se nemůžu hýbat,“ má jasno.

Jinak jí ale motivace nechybí, ačkoliv ještě na OH v Pekingu před třemi lety těžce propadala skepsi. Před závody plakala. „Z nějakého důvodu mě biatlon úplně přestal bavit.“

Teď je i díky spolupráci s psycholožkou znovu na pozitivní vlně. O blížící se olympiádě ale nepřemýšlí. „Nemá cenu si cokoliv plánovat. Chci jít krok po kroku,“ upozornila Davidová. „Pro mě bude důležité, zda se vůbec dovedu dostat zpátky do vrcholového sportu,“ dodala smířlivě bývalá mistryně světa.