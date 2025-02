27 let od zlata v Naganu: Jágr prozradil, komu dal svou medaili

„Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji,“ burácel přesně před 27 lety hlas Roberta Záruby z televizních obrazovek po celém Česku. K naganskému úspěchu se v den zlatého výročí vrátil i strůjce čtvrtfinálového obratu Jaromír Jágr.

Byl na něj obrovský tlak, Jaromír Jágr se ale na olympiádě v Naganu zpočátku trápil. Ve čtvrfinále s USA pak ale odpálil velký obrat a poslal český tým do boje o medaile, který nakonec skončil zlatým úspěchem. Kdo by tehdy řekl, že za sedmadvacet let bude »Džegr« stále aktivním hráčem...

A k tomu nadšeným uživatelem sociálních sítí! Právě na instagramu legendární hokejista zlato fanouškům připomněl videem svého památného čtvrtfinálového gólu a prozradil, co se po finále stalo s jeho medailí. „Přesně 27 let od vítězství Nagana. Do teď si pamatuji, jak jsem tátovi dal, hned jak jsem vyšel z šatny, svou medaili. Pořád jsem na všechny z Nagana hrdý," dojímal se Jarda, který o tatínka přišel před dvěma roky. Maminka Anna je ale stále akční, nedávno dokonce nazula brusle a s hokejkou v ruce vyjela na kladenský led.