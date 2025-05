Davidová: První zpověď po operaci... A závod s Ledeckou!

Hvězda českého biatlonu Markéta Davidová (28) po těžkém období začíná už zase blikat na lepší časy. Dokonce se přihlásila na charitativní závod!

Mistryně světa z roku 2021 podstoupila na konci března v Ústřední vojenské nemocnici v Praze operaci vyhřezlé ploténky. »Makula« se po několika týdnech rehabilitace pro web biatlon.cz rozpovídala o pocitech.

„Ve špitále mi řekli, ať 14 dní po operaci nedělám nic. Nemohla jsem řídit, nemohla jsem sedět. Takže jsem buď jen ležela, nebo se snažila chodit ven na procházky. Jezdila jsem se třeba podívat na koně, abych se z toho nezbláznila, ale jinak jsem opravdu 14 dní nedělala vůbec nic,“ mračila se Davidová.

A kdy se vrátí k biatlonu? „Bude důležité začít opatrně. Myslím si, že začneme s kolečkovými lyžemi,“ odpověděla česká jednička s tím, že zbraň naposledy držela při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, tedy před dvěma měsíci.

Poranění míchy

Davidová si i přes to všechno střihne charitativní závod s názvem Wings for Life World Run na podporu léčby pacientů s poraněním míchy. Do akce se zapojí i královna zimních sportů Ester Ledecká (30).

„Já se letos půjdu jen projít, ale ono je to jedno. Celý běh je koncipovaný tak, že není důležité, kolik toho člověk uběhne, ale že se postaví na start,“ uzavřela biatlonistka.