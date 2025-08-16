Na skok z „důchodu“ pro zlato. Špotáková ovládla mistrovství republiky družstev
Čtyřiačtyřicetiletá světová rekordmanka Barbora Špotáková, která ukončila před třemi lety vrcholovou kariéru, vyhrála na mistrovství ČR atletických družstev v Ostravě soutěž oštěpařek. Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa si zajistila prvenství výkonem 54,57 metru. O 79 centimetrů porazila účastnici loňských olympijských her v Paříži a stříbrnou medailistku z červencového mistrovství Evropy do 23 let Petru Sičakovou.
Špotáková, která se vrací k závodům příležitostně, se představila v barvách pražské Dukly v oštěpařském sektoru poprvé od loňského září. „Návrat byl poměrně těžký, protože jsem první dva pokusy vůbec netrefila. Ale pořád jsem věřila, že mám na to hodit 55 metrů. To jsem skoro splnila. Tolik bodů pro tým, to jsem nečekala,“ řekla v rozhovoru na ploše držitelka světového rekordu 72,28 metru, který vytvořila v roce 2008.
Vítězství si v sobotu zajistila třetím hodem, pak už v soutěži nepokračovala. „Už odhadnu, že v té chvíli víc dát nemůžu. Každý pokus navíc už by mě bolel,“ konstatovala Špotáková.