Čím se teď živí olympijský šampion Růžička: Pravda o tom, jak rozváží chlebíčky

Že prodává dům u Chomutova a rozchází se s excentrickou manželkou Maruškou? Kapitán zlatých hokejistů z Her v Naganu 1998 a slavný kouč Vladimír Růžička (62) konečně promluvil!

Legendární »Růža« barák pořídil v roce 2015 pár měsíců po smrti ženy Evy (†53). V hnízdečku lásky se usadil s tanečnicí Marií, s níž se oženil a mají spolu dceru Lejlu (7). Nemovitost se objevila na prodej za 8 990 000 Kč. Z Chomutovska se do celé hokejové republiky v srdci Evropy neslo, že za tím může být manželská krize. Před pár dny inzerát z realitního trhu zmizel, makléř se Blesku chlubil, že je Růžikovic bungalov 5+1 s jednou toaletou prodaný. „Je to lež!“ zlobila se však paní domu Marie.

Marušku miluju!

„Teď to řeším po vlastní ose. V baráku zůstáváme bydlet. S manželkou se nerozvádíme,“ řekl důrazně Vláďa v rozhovoru s Bleskem a hned dodal: „Marušku miluju. Miluju! Jsem zvědavý, zda to napíšete.“ Napíšeme. Nicméně odmítl objasnit, co jej vedlo k poněkud záhadnému šachování s barákem. Domov ve Spořicích je v katastru nemovitostí stále psán na Růžičku.

»Růža« o nové fámě: Chlebíčky nerozvážím!

V Chomutově a okolí se šířilo od úst k ústům jako jeden šunkový na bramborovém salátu: Růžička rozváží chlebíčky u Drbohlava, ten dopadl! Jak to tedy je?

„V žádném případě chlebíčky nerozvážím,“ řekl nabroušeně Růžička s tím, že pomáhá Matěji Drbohlavovi (33), majiteli Lahůdek Osada. Ten podnik koupil zhruba před rokem. A kde se vzala ta fáma? „Když někam jedu něco vyřizovat, tak jezdí se mnou na schůzky. Chlebíčky nenosí, nevynáší,“ vložil se do hovoru sám Drbohlav. „Chlebíček držím v ruce, jen když ho jím,“ poznamenal Růžička. „Práce se nebojím, ale opravdu chlebíčky nerozvážím,“ zdůraznil trenér, jenž se s oblíbenou pochoutkou alespoň nechal zvěčnit před kamarádovou prodejnou a výrobnou v Jirkově.