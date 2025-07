Marie Růžičková na dovolené v nervech: Čím ji Egypťané naštvali?!

Předešlá dovča v Egyptě manželku hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (62) moc nenadchla. Hotel na ni působil jako staveniště a okolí tomu moc nepřidávalo. Tentokrát měla ale Maruška Růžičková mnohem větší štěstí a její parta dokonce dostala »upgrade« ubytování. Přesto e havířovská rodačka na místě pořádně naštvala!

„Byli jsme se podívat v té části, kde jsme měli být původně. A dost mě to zklamalo. Ten týpek na recepci asi moc dobře věděl, proč nás dává do té nové části. Protože tam je to staré. Ty bazény jsou velmi staré, byl tam ve vodě bar, ale ještě jsem nezažila, když si platím all inclusive, abych si musela platit i drinky,“ nechápala manželka hokejového kouče.

„To mě docela překvapilo. Ale ta lehátka, kdybyste viděli! Pokud se tam ještě dostanu... já jsem řekla, že tam tím směrem nejdu, tak vám je vyfotím. Protože jsem v životě neviděla tak socialistická a stará lehátka. Nevím, zklamalo nás to tady,“ vrtěla hlavou Maruška, která fanouškům poradila, aby se nechali raději ubytovat v nové části, kterou si naopak velmi pochvalovala.

„Já vám tady teď hodím jenom tu část bazénu s barem, kde nám nechtěl nalít,“ uvedla Růžičková další příspěvek natočený přímo do vody, kde svou předešlou recenzi zrekapitulovala a přidala k ní velmi peprné vyjádření. „A co mám úplně nervy ty vole. Ty si platíš, kur** all inclusive... pardon za ten výraz! A tady týpek ti řekne, že na baru se všechno platí. Tak vůbec, co to je? Jako já už nerozumím ničemu, ty vole,“ nechápala.

Jako celek si ale Maruška pobyt pochvaluje. Velký dojem na ni udělal především milý a ochotný personál a také výborné večeře. Zaměstnanec na recepci ji proto dost možná svým krokem uchránil od dalšího zklamání, které si Růžičková z dovolené odvezla minule...