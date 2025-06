Jednička na MS chybí? Vyhrát může kdokoli, říká judistka Zachová před bojem

Oslavy senzační obhajoby evropského titulu z Podgorice ještě nedozněly a judistka Renata Zachová jde do boje o ještě zářivější úspěch. V polostřední váze do 63 kilogramů je na mistrovství světa v Budapešti jedním z velkých jmen. „Na každém závodě bych se chtěla prát o medaile. Na mistrovství světa by to bylo hezké,“ usmívá se.