Vlhová podpořila fotbalové mladíky: Společnost jí dělal miliardář!

Slovensko žije fotbalovým turnajem reprezentaci do 21 let. A závěrečné utkání domácích si nenechala ujít ani velká patriotka Petra Vlhová (30). A nefandila sama!

Domácí tým se ocitl před posledním zápasem základní části ve stejné pozici jako Lvíčata z České republiky. Po dvou prohrách bylo jasné, že nemůže pomýšlet na postup ze skupiny. Přesto se hrálo o hrdost a na podporu mladému týmu dorazila i obří posila do hlediště. „Byla vždy víc chlapecký typ, i co se týče sportů a zájmů,“ prozradil dříve o své sestře Boris Vlha. Lyžařka Petra Vlhová přijela ke stadionu v tak ležérním stylu, že i fanoušci měli problém jí poznat.

Po výstupu z auta osamocená zamířila do VIP vchodu na Tehelném poli. Dlouho si samoty ale neužila. Mnozí se s úspěšnou reprezentantkou, momentálně se snažící dostat zpátky na lyžařské svahy po zranění, chtěli zvěčnit.

K úsměvu na konci zápasu měla důvod. Fotbalisté vyhráli a rozloučili se s turnajem se ctí. Anebo za to mohl známý milionář Roman Berger (59), který vedle Vlhové seděl po celou dobu? Je to majitel největší hazardní společnosti na Slovensku Niké s odhadovaným majetkem téměř 7 miliard korun! A to je minimálně důvod k úsměvům. Berger je Petřiným hlavním sponzorem a již dříve byli spolu viděni například v rakouském Saalbachu.