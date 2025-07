Rýsuje se další nový majitel na české prvoligové scéně?! Podle informací iSportu jednají Pardubice s americkou společností Blue Crow Sports Group, která se zajímala o Olomouc nebo Hradec Králové, o prodeji podílu východočeského klubu. „Nemůžu to komentovat,“ odpověděl redakci předseda Vít Zavřel. Je to pochopitelné, strany podepsaly mlčenlivost. Záležitost má být v pokročilé fázi, na přelomu srpna a září by mělo být hotovo. Více čtěte ZDE>>>