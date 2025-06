Manželka brankáře Saláka po návratu z dovolené: Dvouhodinový výslech na policii!

Bojuje se zdravím i s hejtry! Sotva se manželé Salákovi vrátili z dovolené ve slunné Itálii, kde se snažili načerpat energii po náročném období plném běhání po špitálech, čekala Míšu velmi nepříjemná povinnost. Musela na policii!

Míša, která na instagramu autenticky ukazuje život mámy šesti dětí, své fanoušky před několika týdny šokovala zprávou, že jí lékaři našli v těle nádor.„Já se tím, co mi je, rozhodně tajit nebudu a nasdílím vám to. Jen potřebuji čas,“ vzkázala fanouškům.

Okamžitě ji zavalila vlna podpory, objevil se ale i naprosto odporný útok. „Tu rakovinu vám přeju! Je mi líto Saši, co bude dělat s těma parchantama, až Míša umře,“ napsala jí jedna internetová »hrdinka«.

Míše se však podařilo vypátrat její identitu, kterou se pak rozhodla zveřejnit. „Paní sama chodí na pochod proti rakovině a pak ji někomu dalšímu přeje. Tato existence je nebezpečná pro své okolí. To, co píše ona, je naprosto neakceptovatelné a já si to rozhodně nenechám líbit," vzkázala.

Poté si s manželem, ale bez ratolestí, vyrazila na Sicílii, kde konečně mohla pustit starosti z hlavy. Bohužel ale jen dočasně. Pár dní po návratu vedly její kroky na policejní stanici. "Tohle byl taky zážitek. Včera jsem dvě hodiny strávila u výslechu na policii. Vlastně ani nevím, co si z toho vzít, co k tomu říct. Ale ubližovat a páchat zlo, není v pořádku a proti těmhle lidem by se mělo vystupovat, nemělo by se tohle chování přehlížet, nesmí. A to hlavně i na sítích...," napsala neurčitě na svůj instagram. Jde tak pravděpodobně o dohru nechutného útoku, kterému musela čelit.