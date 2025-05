Překvapivá slova ženy hokejisty Saláka: Lékaři jí našli nádor. Dochází na onkologii

Rodina bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Saláka (38) má za sebou pořádně náročné období. Sašova manželka Míša (38) se podělila o smutnou zprávu. Lékaři ji v těle našli nádor.

O šokující novinu se Míša podělila prostřednictvím videa, ve kterém ukazuje některé z náročných momentů, kterými musela projít. „Co nevidět to budou tři měsíce od chvíle, kdy se mi tak trochu obrátil život naruby. Nikdy by mě nenapadlo, že ve svých 38 letech usednu do čekárny onkologie v Motole jako pacient,“ začala usměvavá maminka šesti dětí, která přiznala, že první měsíc od diagnózy měla v mlze.

„Vzpomínám si, jak se mě v těch úplně prvních dnech pár nejbližších ptalo, jak mi je… a já odpovídala, že všechno vnímám jakoby zvenčí. Jakoby to tělo nebylo moje. Jakoby se to celé dělo někomu jinému. Nikdy jsem si nedokázala představit – ani v těch nejhorších nočních můrách – jak tělo a mysl reagují, když vám někdo oznámí: »Máte v těle nádor.« A přesto jsem byla překvapená, jak neskutečně silná umí být hlava. Celý ten první měsíc mě držela nad vodou, nesla mě dál,“ popisovala Míša, která sestřihem ve videu dala najevo, že je její velkou podporou manžel Saša. Ten s ní docházel do nemocnice a ve složitých chvílích se pokoušel svou ženu rozveselit vtípky.

„Pamatuju si, jak jsem deset dní čekala na výsledky PET/CT – na to, jestli se v těle skrývají metastázy… nebo jestli jsem měla to obrovské štěstí,“ nastínila blondýnka momenty, ve kterých spousta lidí mnoho věcí v životě přehodnotí. „V takových chvílích člověk pochopí, že opravdu nevíme dne ani hodiny. A že zdraví není samozřejmost. Často si to neuvědomujeme — až dokud nás život nezastaví. Ale když se zastaví, zjistíte, jak moc je úžasné být tady a teď. Být zdravý. A že pro to zdraví byste udělali cokoliv,“ popisovala své pocity Míša, která nejprve váhala, jestli se o svém příběhu lidem říci.

„Dlouho jsem zvažovala, jestli se o tuhle svou životní etapu podělit. Většina mých blízkých to ani neví, držela jsem to ve své bublině. Ale pokud mám být opravdová, pak právě teď je ten okamžik, kdy to má smysl,“ přiznala manželka bývalého reprezentanta, která ke svému příběhu připsala důležitou apel pro všechny, ke kterým její slova doputují.

„Objednejte se na preventivní prohlídky. Nenechte se odbýt. Pátrejte. Ne každá únava je jen důsledkem náročného zaměstnání nebo mateřství. Někdy za ní může stát něco mnohem vážnějšího. A čím dřív se na to přijde, tím větší je šance se uzdravit,“ uzavřela nakonec šestinásobná maminka, jejíž dojemné video a silná slova zasáhla mnoho lidí. A není divu. Před takovou upřímností a odvahou nezbývá než smeknout a popřát mnoho sil!