Vysvobození Kričfalušiho, Peltův tichý útok na bronz. Nigerijec ve stopách Kušeje?

Liberecké vysvobození Kričfalušiho, Peltův tichý útok na bronz. Nigerijec ve stopách Kušeje?
Chance Liga
Poslední zápas odehrál 12. července, kdy nastoupil ještě za fotbalisty Teplic v přípravě proti polské Jagiellonii. A od té doby nic… „Vysvoboďte Ondřeje Kričfalušiho! Chceme ho vidět na hřišti, protože na jaře dokázal, že má ve své kategorii evropská čísla,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. 

Objeví se nakonec skoro dvoumetrový „nový Souček“ v dresu libereckého Slovanu? „Nepřekvapilo by mě to,“ dodává Michal Kvasnica a přidává detaily možného přestupu. Řeč ale dojde i na Jablonec, který víc než úspěšně „přežil“ těžký los v úvodu sezony a teď vyhlíží přijatelnější soupeře.

A hráč kola? Nikdo jiný než třígólový Solomon John, který zničil Hradec Králové. Může nigerijský bombarďák vyrazit pod vedením ofenzivně smýšlejícího kouče Aleše Majera na lepší fotbalovou adresu, tak jako před ním Vasil Kušej?

Celý díl nového dílu Liga naruby ZOOM si můžete pustit na liganaruby.cz či na iSportu v sekci Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

