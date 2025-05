Manželce brankáře Saláka našli nádor: Upřesnění diagnózy a nechutný útok!

Již tři měsíce svádí boj se zákeřným nádorem. Manželka bývalého brankáře Alexandra Saláka (38) a v neposlední řadě matka šesti dětí Míša (38) čelí těžké životní etapě. Bohužel nestojí proti ní pouze nemoc, ale i nepřející lidé.

Je to pár dní, co se Míša Saláková rozhodla podělit o svůj souboj s vážnou nemocí. Odhalila, že jí před třemi měsíci lékaři našli v těle nádor. Následovalo desetidenní čekání na výsledky, zda má šestinásobná maminka v těle metastáze.

Nyní ocenila, že média o jejím stavu správně nereferovala jako o rakovině. „Chápu, že mnohým automaticky naběhne při slově onkologie rakovina, ale ne vždy to tak je,“ upřesnila svůj stav. „Já se tím, co mi je, rozhodně tajit nebudu a nasdílím vám to. Jen potřebuji čas,“ přislíbila další podrobnosti, které sdílí, aby byla autentická a také přiměla ostatní k prevenci.

Nenávist

Míšu zavalila vlna podpory, ukázala ale i nepochopitelný útok, kterému musela čelit. „Tu rakovinu vám přeji,“ napsala jí jedna komentující. A zašla ještě dál: „Je mi líto Saši, co bude dělat s těma parchantama, až Míša umře.“

Saláková se proto rozhodla bránit a zveřejnila identitu útočnice. „Paní sama chodí na pochod proti rakovině a pak ji někomu dalšímu přeje. Tato existence je nebezpečná pro své okolí. To, co píše ona, je naprosto neakceptovatelné a já si to rozhodně nenechám líbit," vzkázala.