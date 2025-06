Manželka kapitána Červenky se synem v Bukurešti: Rumunský šok

O konci manželství kapitána českého hokejového nároďáku Romana Červenky a bývalé modelky Veroniky Machové si před časem špitali i vrabci na střeše. Ani jeden z nich se k tomu sice oficiálně nevyjádřil, ale na obou je znát, že by pro společného syna Denisa i dýchali. Veronika se s ním vydala kvůli taneční akci do zahraničí, kde ji ovšem přecházel zrak!

Bývalá miss pracuje jako stylistka a každou chvíli je někde na cestách. Na východ Evropy ji ale nezavála móda, nýbrž akce syna Denise. „Chtěla jsem s vámi sdílet dojmy z rumunské Bukureště. Nejen to, co vidíme, ale i to, co cítíme. Celou dobu našeho pobytu. Ale jdeme na battle, který se jmenuje Be humble,“ vysvětlila Veronika, jež do země přicestovala spolu se svým potomkem, která se věnuje tanci. „Takže bychom měli být pokorní a skromní,“ narážela na překlad názvu akce.

Dítě kapitána české hokejové reprezentace soutěžilo o vítězství, které by mu zajistilo účast na freestyle session v Los Angeles, včetně letenky a ubytování. A přesto, že se probojoval až do finále, zlatou vstupenku do USA nakonec nezískal a skončil na druhém místě.

„Nicméně Rumunsko byl pro mě šok. Nejen pro mě. Nejvíce znepokojující je zápach ve všech částech města. A je jedno, zda jste v přírodě, nebo v centru. Všude je cítit moč a zvláštní látky. Nedokážu popsat. Organizace battlu je super a na úrovni. Kontrasty,“ vrtěla hlavou Veronika, kterou pak nadchlo i prostředí letiště po příletu. „Civilizace, čistá skla, vůně, digitální obrazovky… A to jsme tam strávili pouze dva dny,“ smála se Machová.

Záhy sdílela článek o stavu života v Bukurešti a jen těžko by se hledalo v textu něco pozitivního. Problémy s ovzduším, kanalizací, kriminalitou i elektřinou byly jen zlomek věcí, se kterými je potíž. Velkým překvapením na dvoudenním výletě pro Veroniku byla například skupinka mužů, kteří si přímo pod oknem cosi vyřizovali se štosy bankovek, ale také pohled na plechovky oblíbené značky ryb, jež byly v obchodě uzavřeny v boxu proti krádeži. Zkrátka... jiný kraj, jiný mrav!