Češi na US Open: čtyři trumfy i loučení Kvitové. Oslaví Menšík dvacetiny průlomem?
Tři grandslamové turnaje sezony 2025 nepřinesly Česku jediného zástupce ve čtvrtfinále. Extrémně hubený rok na majorech se pokusí tucet tuzemských tenistů zvrátit v nevzhledné newyorské čtvrti Queens, kde již v neděli startuje dvouhra US Open. Pětatřicetiletou Petru Kvitovou čeká poslední turnaj kariéry, Karolínu Muchovou obhajoba loňského semifinále a velkou mužskou trojku Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč zápasy o sebevědomí před floridským Davis Cupem s USA.
Bez očekávání
Tereza Valentová
věk: 18
na žebříčku: 94.
bilance na US: 0:0
nejlépe na US: -
soupeřka pro 1. kolo: Bronzettiová (It.)
Osmnáctiletá slečna z pražského Hloubětína je ve skvělé formě (bilance 18:2 z posledních utkání a 2 tituly), což potvrdila i v tříkolové kvalifikaci v New Yorku, v níž neztratila ani set. Díky tomu si podruhé v kariéře zahraje hlavní soutěž grandslamu.
Bez očekávání
Petra Kvitová
věk: 35
na žebříčku: 540.
bilance na US: 34:16
nejlépe na US: čtvrtfinále (2015, 2017)
soupeřka pro 1. kolo: Parryová (Fr.)
Jednašedesátý grandslamový turnaj kariéry bude pro pětatřicetiletou českou legendu a budoucí členku tenisové Síně slávy posledním v kariéře. Od únorového návratu z mateřské zvítězila v jediném z šesti duelů a nebude favoritkou ani při úvodním střetu s dvaadvacetiletou Francouzkou Diane Parryovou.
Bez očekávání
Vít Kopřiva
věk: 28
na žebříčku: 87.
bilance na US: 0:0
nejlépe na US: -
soupeř pro 1. kolo: Sinner (1-It.)
V osmadvaceti letech čeká českého pracanta premiéra na americkém grandslamu, kde ze tří pokusů v kvalifikaci nevyhrál ani zápas. A bylo by senzací, pokud by to nyní prolomil – vždyť už v úvodním kole narazí na obhájce titulu Jannika Sinnera.
Mohou překvapit
Kateřina Siniaková
věk: 29
na žebříčku: 65.
bilance na US: 5:10
nejlépe na US: 3. kolo (2018)
soupeřka pro 1. kolo: Baptisteová (USA)
Kvůli účasti v mixu na US Open, o kterou nakonec po onemocnění Jannik Sinnera přišla, vynechala turnaj v Clevelandu. To znamená, že poslední zápas hrála začátkem srpna při úspěšném finále ve Varšavě. Už ve 2. kole na ni může čekat dvojnásobná šampionka z Flushing Meadows Naomi Ósakaová.
Mohou překvapit
Barbora Krejčíková
věk: 29
na žebříčku: 61.
bilance na US: 6:4
nejlépe na US: čtvrtfinále (2021)
soupeřka pro 1. kolo: Mboková (22-Kan.)
Dvojnásobná grandslamová šampionka získala sebevědomí při generálce v Cincinnati, kde letos poprvé urvala tři výhry za sebou a propracovala se mezi nejlepší šestnáctku turnaje. Už v úvodním kole US Open ji ale čeká senzační šampionka z tisícovky v Montrealu – kanadská teenagerka Victoria Mboková. Pokud těžký test zvládne, mohla by si otevřít cestu k zajímavému tažení.
Mohou překvapit
Marie Bouzková
věk: 27
na žebříčku: 53.
bilance na US: 4:7
nejlépe na US: 3. kolo (2023)
soupeřka pro 1. kolo: Jacquemotová (Fr.)
Někdejší juniorská šampionka US Open hraje na betonech velmi povedené léto a má aktuálně snad nejlepší formu ze všech českých hráček. Tažení do posledních kol na turnaji v mexickém Monterrey jí však komplikuje přesun do Flushing Meadows a větší ambice narušuje hrozící střet s obhájkyní Arynou Sabalenkovou už ve 3. kole.
Mohou překvapit
Markéta Vondroušová
věk: 26
na žebříčku: 58.
bilance na US: 9:5
nejlépe na US: čtvrtfinále (2023)
soupeřka pro 1. kolo: Selechmetěvová (Rus.)
Do konce roku bude kvůli loňské operaci ramene body jen připisovat a bylo by žádoucí, aby se dostala na místa, která by jí pro Australian Open zajistila nasazení. Momentálně figuruje levoruká wimbledonská šampionka v šesté desítce, s jejím umem ji však na druhé straně sítě nechce vidět žádná sokyně.
Mohou překvapit
Tomáš Macháč
věk: 24
na žebříčku: 22
bilance na US: 3:2
nejlépe na US: 4. kolo (2024)
soupeř pro 1. kolo: Nardi (It.)
Neprožívá povedené měsíce, prohrál čtyři z posledních pěti utkání a před sebou má velké obhajoby nejen v New Yorku (4. kolo) ale také na podzimní šňůře po Asii. Los mu ale příliš nenahrál, už v úvodním kole čeká nebezpečný Ital Luca Nardi, ve druhém hrozí brazilský supertalent Joao Fonseca a ve třetím krajan Menšík.
Nejvyšší trumfy
Linda Nosková
věk: 20
na žebříčku: 23.
bilance na US: 1:3
nejlépe na US: 2. kolo (2023)
soupeřka pro 1. kolo: Galfiová (Maď.)
New York miluje, cítí se tam dobře. Na víc než jeden vyhraný zápas to zatím ale při US Open nestačilo. Dvacetiletý český talent sice v generálce neobhájil titul z Monterrey, i čtvrtfinálová účast je však v nevýrazné sezoně krokem vpřed. Nosková nemá špatný los a ve 3. kole by mohlo dojít na české derby s Muchovou.
Nejvyšší trumfy
Karolína Muchová
věk: 29
na žebříčku: 12.
bilance na US: 17:7
nejlépe na US: semifinále (2023, 2024)
soupeřka pro 1. kolo: V. Williamsová (USA)
Dvě poslední vydání US Open jí vyšla skvěle a měla i na víc než na semifinále. Vleklé zranění levého zápěstí, kvůli němuž nemohla poslední měsíce zařazovat obouručný bekhend, zdá se, pomalu ustupuje. A to se odrazilo i na jejích zlepšených výsledcích. Na místě je opatrný optimismus.
Nejvyšší trumfy
Jiří Lehečka
věk: 23
na žebříčku: 21
bilance na US: 2:3
nejlépe na US: 3. kolo (2024)
soupeř pro 1. kolo: Čorič (Chorv.)
Český ranař má za sebou dvě slušná vystoupení na tisícovkách v Torontu a Cincinnati, kde se shodně prodral mezi šestnáctku nejlepších a pak nestačil na americké favority Taylora Fritze respektive Bena Sheltona. Los nemá zlý, i Nor Casper Ruud hrozící ve 3. kole je hratelným protivníkem.
Nejvyšší trumfy
Jakub Menšík
věk: 19
na žebříčku: 16.
bilance na US: 4:2
nejlépe na US: 3. kolo (2024)
soupeř pro 1. kolo: Jarry (Chile)
Na amerických betonech hraje nejlépe, letošní senzační titul z tisícovky v Miami či dva starty na US Open, při nichž to shodně dotáhl do 3. kola, o tom vypovídají. Do amerického grandslamu půjde s životním žebříčkem 16 a již zotavený po žaludečních potížích, kvůli nimž skrečoval generálku v Cincinnati. Oslavit dvacetiny (1. září) prvním postupem do osmifinále grandslamového turnaje by měl být jeho jasný cíl. K jeho splnění bude muset možná skolit ve 3. kole krajana Tomáše Macháče.