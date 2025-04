Míša Salák vyrazila do společnosti, ale: Zákaz od ženy kapitána Červenky

Hokejové ženy sobě! Manželka bývalého gólmana Saši Saláka Míša a drahá polovička kapitána nároďáku Romana Červenky Veronika, jsou velké kamarádky a taky je pojí láska k módě. Druhou zmíněnou to navíc živí, a tak není divu, že si šestinásobnou maminku vzala do parády.

Míša s Alexanderem se ukázali na párty k oslavě padesáti let populární čokolády ve Slovanském domě, kde půvabná blondýnka upoutala pozornost v modrém kostýmku doplněném o crop top. Za svůj outfit sklidila potlesk, ale přiznala, že sama by volila něco úplně jiného!

„Já bych šla zase od hlavy až k patě v černé,“ smála se. Jenže to by se jí o styling nesměla starat profesionálka - manželka Romana Červenky. „Verča mi to zakázala. A nakonec jí musím dát za pravdu,“ dodala.

„Děkuju, bylo mi potěšením s tebou pracovat," vzkázala Veronika, která ještě s dívčím příjmením Machová vyhrála v roce 2010 titul Česká Miss World. Poté vystudovala módní školu v Miláně a nyní nabízí své služby jako stylistka.

O kompletní styling se zájemkyním postará za 13 900 korun, na konkrétní akci vás obleče za čtyři a půl tisíce, nebo si s její pomocí můžete protřídit šatník, či vyrazit na nákupy. „Mou vášní je pomáhat lidem najít styl, který odráží a doplňuje jejich osobnost, zvyšuje sebevědomí a přináší radost," vysvětluje »Červusova« manželka na svém webu.

Dávné přátelství

Obě dámy jsou velkými kamarádkami od dob, kdy se Salákovi čerstvě přestěhovali do Ruska. Veronika, jejíž maminka pochází z Volgogradu, totiž byla života v tamních podmínkách znalejší, a tak dokázala s mnoha věcmi pomoci. A jak je vidět, přátelství si obě hokejové manželky uchovaly i navzdory tomu, že je pak rozdělila vzdálenost skrze rozdílná angažmá jejich drahých poloviček...