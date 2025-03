TOP 100 extraligových hokejistů: jak hlasovali trenéři všech týmů, 11 různých jedniček

Tipsport extraliga už spěchala do konce základní části, nejnapínavějšího, kam paměť sahá. Mydlilo se to ve všech patrech tabulky, hlavně vespodu. Nervy, emoce, horečnaté bádání nad únikovými plány ze zoufalství. Proč nedáváme góly? Co neštymuje v přesilovkách? Kterou formaci osvěžit, rozstřelit? Hlavy plné starostí, a přece si trenéři našli chvíli, aby nechali fanoušky nahlédnout do svého vnímání hokeje, do svých preferencí při volbě individualit napříč soutěží, daleko za obzor vlastní střídačky. Užijte si nový iSport naplno se zvýhodněnou cenou ročního iSport Premium>>>