Pohádkový příběh syna imigrantů. Kouč čepoval pivo, nyní trénoval bundesligu v dresu
Jeden z nejlegendárnějších německých fotbalových týmů se vrátil do nejvyšší soutěže ve velkém stylu. V prvním bundesligovém kole Kolín nad Rýnem vyhrál v Mohuči 1:0. Spíš než výsledek ovšem zaujal nový trenér Lucas Kwasniok a pozadí jeho životních peripetií, které rozhodně nenasvědčovaly tomu, že někdy bude šéfovat lavičce klubu z jedné nejlepších evropských lig.
Jedno je jasné. Fanoušci Kolína už teď svého trenéra milují. Během léta si je získal na svou stranu třeba tím, že byl k příznivcům „Kozlů“ velmi přístupný a na kempu v Bad Waltersdorfu jim dokonce čepoval pivo Kölsch, což je typická značka zlatavého moku vařeného přímo ve městě ze Severního Porýní-Vestfálska.
Kwasniokův příběh dokumentuje, že se člověk pocházející ze sociálně slabších poměrů za železnou oponou a bez přehnaných fotbalových zkušeností, může zařadit po bok slavných bundesligových trenérů.
Lukas Kwasniok pochází z Polska, kde vyrůstal v nelehkých podmínkách. V dětství byl spíše uzavřený a plachý, což sám přičítá přísné výchově a atmosféře tehdejšího komunistického režimu. „V Polsku se tehdy příliš nesmálo, všechno mělo pevná pravidla,“ vzpomínal pro express.de.
Zlom nastal, když se rodiče rozhodli zemi opustit – hledali svobodu i lepší podmínky pro život. Malému Lukasovi v době stěhování bylo teprve sedm let. „Najednou jsem pochopil, co znamená být svobodný – a to si už nikdy nenechám vzít. Patří k tomu i to, že říkám věci na rovinu.“
Rodina zakotvila v Karlsruhe, kde mladý Kwasniok prošel všemi mládežnickými kategoriemi KSC až do osmnácti let. Jeho snem byla kariéra profesionálního fotbalisty. Dokonce se dostal do mládežnických reprezentací Německa a v kategorii U16 působil jako kapitán. Jenže cesta, na kterou vsadil vše, se záhy zkomplikovala: nedokončené vzdělání a především vážné zranění kotníku s nutnou operací jeho naděje rychle zbrzdily.
Trenér v přípravě i milovník trefných vět
Po působení v klubech Arminia Bielefeld a SV Sandhausen bylo jasné, že na víc to nestačí. V 19 letech hrál už jen v amatérských klubech FC Rastatt a Germania Friedrichstal. Jeho přítelkyně ho posléze přesvědčila k tomu, aby začal studovat nižší trenérskou licenci. „Jsem trenérem v přípravě,“ říká o sobě dodnes.
Kvůli zdravotním potížím sám téměř nesportuje ani na rekreační úrovni, našel si však jinou cestu – začal ostatní učit fotbal. Trenérskou kariéru odstartoval v nižších soutěžích u FC Rastatt 04 a TSV Reichenbach. V roce 2014 se vrátil do svého domovského klubu Karlsruher SC, kde převzal tým U17. Úspěšné výsledky mu brzy otevřely dveře výš. Přes mládežnickou kategorii U19 se dokonce dostal až k prvnímu týmu, který vedl jako prozatímní kouč. Současně absolvoval nejvyšší trenérský kurz s nejlepším možným hodnocením.
Jeho skutečný vstup do profesionálního fotbalu přišel v roce 2018 u třetiligového Carl Zeiss Jena. O rok později už působil v 1. FC Saarbrücken, kde s outsiderem dokázal postoupit do třetí ligy a senzačně se probojovat až do semifinále Německého poháru. Od roku 2021 vedl SC Paderborn, který pod jeho vedením patřil ke špičce druhé ligy a skončil těsně pod postupovými příčkami.
Dnes stojí Kwasniok na lavičce bundesligového Kolína a naplňuje svůj sen – od skromných začátků v krajském přeboru až po nejvyšší soutěž. Proslul svou oblibou v citátech, které využívá jako inspiraci pro sebe i pro své hráče. „Miluji trefné věty, pomáhají mi při komunikaci i motivaci,“ říká.
Sám se charakterizuje jako trenér, který je mimo hřiště přístupný a otevřený, ale během tréninku nezná kompromisy. „Čas je příliš cenný na to, abychom ho ztráceli. Na trávníku není prostor pro lenost, i když se u tvrdé práce můžeme bavit,“ vysvětluje. Přirovnává to ke škole – oblíbený předmět byl ten, kde učitel dokázal nadchnout. „Ve fotbale je to stejné. Hráči musí cítit, že dělají tu nejkrásnější věc na světě,“ dodává.
Koučovat v dresu? Může se, ale...
Fotbalový samouk nyní překvapil německou scénu, když při své premiéře v bundeslize vedl svůj tým v týmovém trikotu. „Dres tam ležel a mně připadal ideální. Věřil jsem, že to bude dobré znamení,“ vysvětlil po utkání pro televizi DAZN. Jeho instinkt se potvrdil – Kolín rozhodl v samotném závěru zásluhou Mariuse Bültera.
Protože domácí Mohuč nastoupila v tradičních červenobílých barvách, museli hráči Kolína obléct černé náhradní dresy. Kwasniok si proto mohl vybrat kolínský domácí model právě v červenobílém provedení. Pravidla ligy umožňují trenérovi nosit dres, pokud se neshoduje s hráčskou sadou svého celku. „Nosím ho s hrdostí, chci ukázat, že do klubu patřím,“ dodal trenér s úsměvem.
Jeho nezvyklý krok ocenili i hráči. Kapitán Marvin Schwäbe se po vítězství pousmál: „Ještě jsem to nezažil, ale musím říct, že trenér v dresu vypadá dobře.“
Fans se tak možná mohou těšit na pokračování tohoto netradičního trendu i v dalších zápasech. Kdyby se Kwasniokovi v kariéře už nepovedlo nic dalšího, jen tímto netradičním outfitem pro trenéry se zapsal do dějin soutěže…
Německý fotbal už v minulosti čerpal z hráčů s polskými kořeny. Připomeňme Miroslava Kloseho či Lukase Podolskiho. Nyní se stává hitem trenér pocházející od východních hranic země.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|1
|1
|0
|0
|6:0
|3
|2
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Augsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Wolfsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Union Berlin
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Hoffenheim
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Köln
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
St. Pauli
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|8
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|10
Mönchengladbach
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Hamburger
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Stuttgart
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Leverkusen
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Mainz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Freiburg
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Heidenheim
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|17
Werder
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|18
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|0:6
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup