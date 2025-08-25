Předplatné

Pohádkový příběh syna imigrantů. Kouč čepoval pivo, nyní trénoval bundesligu v dresu

Martin Pešout
Německo - Bundesliga
Jeden z nejlegendárnějších německých fotbalových týmů se vrátil do nejvyšší soutěže ve velkém stylu. V prvním bundesligovém kole Kolín nad Rýnem vyhrál v Mohuči 1:0. Spíš než výsledek ovšem zaujal nový trenér Lucas Kwasniok a pozadí jeho životních peripetií, které rozhodně nenasvědčovaly tomu, že někdy bude šéfovat lavičce klubu z jedné nejlepších evropských lig.

Jedno je jasné. Fanoušci Kolína už teď svého trenéra milují. Během léta si je získal na svou stranu třeba tím, že byl k příznivcům „Kozlů“ velmi přístupný a na kempu v Bad Waltersdorfu jim dokonce čepoval pivo Kölsch, což je typická značka zlatavého moku vařeného přímo ve městě ze Severního Porýní-Vestfálska.

Kwasniokův příběh dokumentuje, že se člověk pocházející ze sociálně slabších poměrů za železnou oponou a bez přehnaných fotbalových zkušeností, může zařadit po bok slavných bundesligových trenérů.

Lukas Kwasniok pochází z Polska, kde vyrůstal v nelehkých podmínkách. V dětství byl spíše uzavřený a plachý, což sám přičítá přísné výchově a atmosféře tehdejšího komunistického režimu. „V Polsku se tehdy příliš nesmálo, všechno mělo pevná pravidla,“ vzpomínal pro express.de.

Zlom nastal, když se rodiče rozhodli zemi opustit – hledali svobodu i lepší podmínky pro život. Malému Lukasovi v době stěhování bylo teprve sedm let. „Najednou jsem pochopil, co znamená být svobodný – a to si už nikdy nenechám vzít. Patří k tomu i to, že říkám věci na rovinu.“

Rodina zakotvila v Karlsruhe, kde mladý Kwasniok prošel všemi mládežnickými kategoriemi KSC až do osmnácti let. Jeho snem byla kariéra profesionálního fotbalisty. Dokonce se dostal do mládežnických reprezentací Německa a v kategorii U16 působil jako kapitán. Jenže cesta, na kterou vsadil vše, se záhy zkomplikovala: nedokončené vzdělání a především vážné zranění kotníku s nutnou operací jeho naděje rychle zbrzdily.

Trenér v přípravě i milovník trefných vět

Po působení v klubech Arminia Bielefeld a SV Sandhausen bylo jasné, že na víc to nestačí. V 19 letech hrál už jen v amatérských klubech FC Rastatt a Germania Friedrichstal. Jeho přítelkyně ho posléze přesvědčila k tomu, aby začal studovat nižší trenérskou licenci. „Jsem trenérem v přípravě,“ říká o sobě dodnes.

Kvůli zdravotním potížím sám téměř nesportuje ani na rekreační úrovni, našel si však jinou cestu – začal ostatní učit fotbal. Trenérskou kariéru odstartoval v nižších soutěžích u FC Rastatt 04 a TSV Reichenbach. V roce 2014 se vrátil do svého domovského klubu Karlsruher SC, kde převzal tým U17. Úspěšné výsledky mu brzy otevřely dveře výš. Přes mládežnickou kategorii U19 se dokonce dostal až k prvnímu týmu, který vedl jako prozatímní kouč. Současně absolvoval nejvyšší trenérský kurz s nejlepším možným hodnocením.

Jeho skutečný vstup do profesionálního fotbalu přišel v roce 2018 u třetiligového Carl Zeiss Jena. O rok později už působil v 1. FC Saarbrücken, kde s outsiderem dokázal postoupit do třetí ligy a senzačně se probojovat až do semifinále Německého poháru. Od roku 2021 vedl SC Paderborn, který pod jeho vedením patřil ke špičce druhé ligy a skončil těsně pod postupovými příčkami.

Dnes stojí Kwasniok na lavičce bundesligového Kolína a naplňuje svůj sen – od skromných začátků v krajském přeboru až po nejvyšší soutěž. Proslul svou oblibou v citátech, které využívá jako inspiraci pro sebe i pro své hráče. „Miluji trefné věty, pomáhají mi při komunikaci i motivaci,“ říká.

Sám se charakterizuje jako trenér, který je mimo hřiště přístupný a otevřený, ale během tréninku nezná kompromisy. „Čas je příliš cenný na to, abychom ho ztráceli. Na trávníku není prostor pro lenost, i když se u tvrdé práce můžeme bavit,“ vysvětluje. Přirovnává to ke škole – oblíbený předmět byl ten, kde učitel dokázal nadchnout. „Ve fotbale je to stejné. Hráči musí cítit, že dělají tu nejkrásnější věc na světě,“ dodává.

Koučovat v dresu? Může se, ale...

Fotbalový samouk nyní překvapil německou scénu, když při své premiéře v bundeslize vedl svůj tým v týmovém trikotu. „Dres tam ležel a mně připadal ideální. Věřil jsem, že to bude dobré znamení,“ vysvětlil po utkání pro televizi DAZN. Jeho instinkt se potvrdil – Kolín rozhodl v samotném závěru zásluhou Mariuse Bültera.

Protože domácí Mohuč nastoupila v tradičních červenobílých barvách, museli hráči Kolína obléct černé náhradní dresy. Kwasniok si proto mohl vybrat kolínský domácí model právě v červenobílém provedení. Pravidla ligy umožňují trenérovi nosit dres, pokud se neshoduje s hráčskou sadou svého celku. „Nosím ho s hrdostí, chci ukázat, že do klubu patřím,“ dodal trenér s úsměvem.

Jeho nezvyklý krok ocenili i hráči. Kapitán Marvin Schwäbe se po vítězství pousmál: „Ještě jsem to nezažil, ale musím říct, že trenér v dresu vypadá dobře.“

Fans se tak možná mohou těšit na pokračování tohoto netradičního trendu i v dalších zápasech. Kdyby se Kwasniokovi v kariéře už nepovedlo nic dalšího, jen tímto netradičním outfitem pro trenéry se zapsal do dějin soutěže…

Německý fotbal už v minulosti čerpal z hráčů s polskými kořeny. Připomeňme Miroslava Kloseho či Lukase Podolskiho. Nyní se stává hitem trenér pocházející od východních hranic země.

