Růžičková kvůli Binias vidí rudě: Přijedu jí to vysvětlit před dům! Pěkně moravsky...

Neukousla si tentokrát Monika Binias (52), matka Ornelly Koktové, moc velký krajíc? Ve svém podcastu se slovy otřela o hokejovou legendu Vladimíra Růžičku a jeho ženu Marušku. V té ale začala vřít krev a zvažuje, že se za kontroverzní influencerkou vydá.

„Tahle dáma se do mě už jednou navážela v jednom podcastu, nazývala mě ženou lehkých mravů a jela do mě bomby. Já ji nesleduju, mě ten člověk vůbec nezajímá, ale posílají mi to lidi. Včera mi zase začali posílat, že o mně říká, že si mě můj chlap musí kupovat,“ povyprávěla Marie Růžičková pro Život v Česku poté, co Monika vypustila ukázku ze svého podcastu, kde směrem k choti hokejové legendy promlouvá.

„My jsme se s mámou neskutečně nasmály, při tom kdy Růža Růžička, trenér Nagana byl teda... Už několikrát jste měli krizi a minulou krizi jste překonali, protože jsi dostala auto BMW. Ne kvůli němu, kvůli tomu autu. My byly počůraný s mámou,“ pravila Binias, čímž spustila pořádnou melu. „Ještě chvíli mě bude štvát a postavím se jí před dům, půjdu jí to vysvětlit hezky po moravsku,“ vyjádřila se pro zmíněný web Růžičková, která byla pořádně vytočená a tak na sociální sítě umístila několik pikantních vzkazů.

Mimo jiné se zmínila i o tom, že Binias dělá ostudu jejímu rodnému městu. Obě ženy totiž pochází z Havířova. Kromě Marie ale byli pohoršeni i její fanoušci, kteří ji hecovali, aby dala Monice jednu výchovnou. „Tahle osoba by si to zasloužila. Ale škoda nehtů, ty jsou dražší než ten její ksicht!“ komentovala Růžičková, z jejíž prvotní reakce na slova Ornelliny mámy bylo dost zřejmé, v jaké je ráži.

„Co si mě a Vláďu pořád bereš do té tvé ožralé nevymáchané huby, ty koště staré!“ pěnila „Já chápu, že nikoho nezajímáš a že si na mě momentálně potřebuješ zvednout čísla a vydělat na flašku. Ale co si zamést před svým prahem? Za mě jsi odpad lidské společnosti,“ vzkázala Marie Monice přes sociální sítě. „Máš dcery, které nonstop pomlouváš a ponižuješ. V tom jsi jako matka totálně selhala a mě si budeš brát do huby?“ nechápala Marie, která evidentně nemá nejmenší problém s osobní konfrontací.