Vláda zakázala vstup do Česka Rusovi, který Haškovi vyhrožoval smrtí

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 8 )

Vstoupit do diskuse ( 8 )

Vláda na dnešním zasedání zařadila na vnitrostátní sankční seznam ruského občana Olega Osipova, dlouholetého spolupracovníka bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medveděva. Na tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Osipov podle nich na jaře šířil v médiích výhrůžky smrtí bývalému hokejistovi Dominiku Haškovi.

Medveděv v dubnu podle agentury TASS slavnému brankáři doporučil opatrnost při přecházení silnice a to, aby nepil pivo na neověřených místech. Osipov podle Lipavského pravidelně papouškuje agresivní výroky svého extremistického šéfa.

Hašek byl po výhrůžkách ve spojení s ministerstvy zahraničí, vnitra a s policií. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tehdy uvedl, že stát může v případě potřeby Haškovi poskytnout nezbytnou ochranu.

Osipov podle Lipavského aktivně podporuje činnosti narušující svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Je úzce spojen s aktivitami Medveděva, jenž figuruje řadu let na sankčním seznamu EU. „Osipovem šířené hrozby i odpovídají aktuálnímu modu operandi Kremlu o likvidaci kritiků jeho režimu, a to i v zahraničí,“ podotkl Lipavský. „Jsme suverénní stát. Platí, že každý občan má právo říkat veřejně své názory. To platí i pro Dominátora, pro Dominika Haška,“ dodal.

„Považujeme za zásadní zakázat Olegu Osipovovi vstup na území České republiky. Pokud někdo vyhrožuje našim občanům smrtí, nesmí počítat s tím, že bude v České republice vítán,“ poznamenal Fiala. „Budeme navrhovat v EU, aby toto jméno bylo zařazeno i na sankční seznam Evropské unie,“ doplnil Lipavský.

Ministr posléze dodal, že nedisponuje informacemi, že by měl Osipov přímé vazby na Česko. Dnešní rozhodnutí vlády jde podle něj především příkladem a ukazuje, jaké výroky a chování nebude ze strany ČR tolerováno vůči jejím občanům.

Zákaz vstupu i finančních operací skrze Česko

Pozornost v Česku vzbudily letos i Medveděvovy výroky na adresu senátorky Miroslavy Němcové (ODS) kvůli jejímu příspěvku na sociální síti X, který však byl podvržený. Česká diplomacie tehdy ruskému velvyslanci v Praze předala protestní nótu.

Na českém sankčním seznamu bylo dosud osm fyzických osob a dvě společnosti. Je to patriarcha Kirill, syn ruského podnikatele Vladimira Jevtušenka Felix, zeť ruského zbrojaře Borise Obnosova Rostislav Zorikov se svou manželkou Olgou, ruský Podnik pro správu majetku v zahraničí Goszagransobstvennosť a mediální platforma Voice of Europe.

Koncem ledna kabinet seznam rozšířil o trojici představitelů gruzínského ministerstva vnitra. Na seznam tehdy přibyli ředitel odboru zvláštních úkolů Zviad Charazišvili, jeho zástupce Mirza Kezevadze a ředitel odboru pořádkové policie Važa Siradze kvůli jejich roli při brutálním potlačování loňských protestů v Gruzii. V dubnu pak přibyli běloruská novinářka Natalia Sudlianková a příslušník ruské tajné služby GRU Alexej Šavrov, první jmenovaná už byla poté připsána na seznam EU, a tím pádem z českého odstraněna.

Zařazení na sankční seznam znamená pro dané osoby zákaz vstupu a pobytu v Česku, znemožnění jakýchkoli finančních operací přes české subjekty nebo zmrazení případného majetku v zemi, které má na starosti Finanční analytický úřad.

Rada EU v posledních měsících zároveň schválila desítky sankčních návrhů české diplomacie, další návrhy připravuje. Lipavský také připomněl, že na programu příštího jednání bude i 18. balíček protiruských sankcí, který obsahuje sektorové opatření zaměřené proti obcházení postihů, které iniciovalo Česko.