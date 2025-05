Zimák s Růžičkou: Nečas k Pastovi i dehonestace MS. Jak přemlouval v roce 2010 Vokouna?

V čele produktivity šampionátu jsou dvě české vlaječky, po dvanácti kanadských bodech zatím posbírali David Pastrňák s Romanem Červenkou. Hosté Zimáku přínos zkušeného kapitána i bostonské hvězdy vyzdvihovali.

„Na Pastovi se mi líbí, že ačkoliv je střelec, nechrtí a nahraje to krásně do prázdné. Má výborný pohyb, hlavu nahoře. Tohle všechno ho dělá vynikajícím hráčem. Podle mě je momentálně jeden z nejlepších na světě,“ líčí Růžička.

„On hraje hokej specificky. Vlní se, neplaší, hraje to úplně v klidu. Úplně jako my za mlada před barákem s tenisákem,“ usmívá se Irgl. „Je to pro mě neuvěřitelné, furt to hraje s klidem, nadhledem a bez nervů.“

Irgl s Růžičkou se shodli, že by Pastrňáka rádi viděli ve formaci s Martinem Nečasem. „Nečas je výborný, umí skvěle nahrát. V NHL hraje na křídle, ale myslím si, že je to hráč, kterému sedí hrát i na centru,“ říká Růžička. „Já bych ho od začátku prdnul k Pastovi a Červusovi. Sázel bych na dvě lajny, které by rozhodovaly zápasy, přitom ta první by byla úplně exkluzivní. Tuto lajnu bych postavil od začátku,“ doplňuje úspěšný kouč.

„Já ho také vidím spíš na centru i vzhledem k jeho pohybu. Z pozice centra může být kdekoliv,“ souhlasí Irgl. Nového parťáka může mít Nečas v Davidu Kämpfovi, který v noci na pondělí s Torontem vypadl v sedmém zápase druhého kola play off.

„Neči do první brázdy momentálně určitě nepůjde. Ale čekám, že Kämpfík bude nažhavený tím, že je rozjetý z play off a je v tempu. Přijede v nejlepším. Myslím si, že pro Nečiho může být výborným parťákem,“ přemýšlí Irgl.

Růžička však v souvislosti s Kämpfem upozorňuje: „Hrál by až ve čtvrtek, a když nejsi úplně stoprocentní, je to velký risk. Je to buď, anebo. Navíc po té cestě... NHL je ale úplně jiný level, odskočená soutěž. Každý, kdo ji hraje, je neskutečný.“

Vicemistr světa z Rigy 2006 a kapitán olympijských vítězů z Nagana také souhlasili s tvrzením, že úroveň šampionátu zatím není příliš velká. „Moc kvalitních zápasů tam zatím nebylo. Hrozně se těším na utkání ve čtvrtek, kdy to bude gradovat. Tím, že tam není Rusko a Bělorusko, postoupila dvě mužstva z B skupiny a mistrovství tím jednoznačně trpí. Aby týmy hrály A skupinu, měly by na to mít i výkonnost,“ míní Růžička.

„Celé mistrovství působí jako B skupina. Až mi připadá, že je to dehonestace mistrovství světa. Slováci mají béčko, Amerika béčko až céčko, Finové taky nepřivezli extra mančaft. Jediné země, které tam mají nějaký mančaft, jsou Kanada, Švédové a my. Za mě je to jeden z nejhorších šampionátů, který jsem kdy viděl,“ doplňuje bývalý forvard Vítkovic, Třince či Olomouce.

V téměř hodinovém díle Růžička mimo jiné vzpomíná na vítězný šampionát z roku 2010, kdy brankáře Tomáše Vokouna přemlouval k účasti při cestě z Třince do Prahy. „Ono to bylo tenkrát tak, že sezona mu moc nešla, a říkal mi, že nechytne ani medicinbal. Volali jsme spolu strašně dlouho, nechtěl jsem na něj tlačit, ale na druhou stranu jsem chtěl, aby hráči věděli, že o ně stojíme,“ vybavuje si Růžička.

Kdy Irgla vedl v národním týmu? Jak vzpomíná na spolupráci s trenérem Rulíkem a kdo by měl být jedničkou českého týmu v play off letošního MS? Celý díl najdete na zimakpodcast.cz a na webu iSport.cz.