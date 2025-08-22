Fotbalový svět v slzách: Záhadná smrt reprezentanta (†39)

Autor: zvo
Razak Omotoyossi v dresu Helsingborgu
Šokující zpráva dorazila z afrického kontinentu. Nečekaně zemřel útočník Razak Omotoyossi (†39), který většinu kariéry strávil v Evropě. 

Jako mladý se přitom fotbalu téměř nevěnoval. Omotoyossi se narodil v Nigérii, kde začal svou fotbalovou kariéru. Nigerijská fotbalová asociace mu dala pětiletý zákaz činnosti za údajné napadení rozhodčího. Mezitím ale stihl změnit své působiště, odešel hrát do Beninu a brzy získal i beninské občanství.

Nejvíce času působil ve švédské lize, kde hrál v Helsingborgs IF po boku Henrika Larssona. V Poháru UEFA 07/08 se stal čtvrtým nejlepším střelcem. Jeho góly lovily ze sítě týmy jako například SC Heerenveen , Austria Vídeň či Galatasaray. Prošel i klubem Al-Nassr a francouzským FC Metz.

Poslední měsíce života pro něj ale byly velmi kruté. V červenci přišel při požáru o dům a před dvěma týdny mu zemřela sestra. Okolnosti Omotoyossiho úmrtí prozatím nejsou známé. 

Známá novinářka Shina Oludare, odbornice na africký fotbal, nicméně hovořila s jeho bratrem, který uvedl, že fotbalista před svou smrtí bojoval s depresí a nemocemi.

