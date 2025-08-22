Předplatné

Demolice na úvod bundesligy. Bayern nasypal Lipsku ŠEST gólů, Kane dal hattrick

Bayern na úvod bundesligy nasázel Lipsku šest gólůZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky přidal Michael Olise a jednu Luis Díaz.

Bayern, který vyhrál 11 z posledních 12 titulů, rozhodl o jasném vítězství už během prvního poločasu. Po necelé půlhodině se trefil Olise, potom dal premiérový bundesligový gól Díaz a krátce před přestávkou zvýšil na 3:0 opět Olise.

Po změně stran řádil Kane. Nejlepší střelec posledních dvou ročníků soutěže zaznamenal v rozmezí 64. a 78. minuty čistý hattrick. V bundeslize dal tři góly v jednom zápase už poosmé.

Hostujícímu trenérovi Olemu Wernerovi zhořkla ligová premiéra na lavičce Lipska. Jedinou radost mu mohl udělat gól za stavu 0:4, jenže po zásahu videorozhodčího nebyl uznán kvůli tomu, že při rozehrání přímého kopu před Nusovým zásahem nebyl míč v klidu.

Německá fotbalová liga - 1. kolo:

Bayern Mnichov - Lipsko 6:0
Branky: 64., 74. a 78. Kane, 27. a 42. Olise, 32. Díaz

