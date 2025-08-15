Vuelta 2025: vražedné Angliru, Vingegaard na startu. Prohlédněte si profily etap. Co Češi?
Slibovaná účast Tadeje Pogačara v 90. edici Vulety a Espaňa vzala za své. O to by ale mohla být třetí Grand Tour roku zajímavější. Postará se o to itinerář, kdy se startuje opět v cizině. Grand Départ tentokrát hostí oblíbený Turín. Přes Itálii a Francii se peloton v páté etapě dostane na španělské území. Na programu jsou, vedle klasických etap, jedna týmová a jedna individuální časovka. O zábavu se má starat největší hvězda na startu, druhý muž loňské i letošní Tour de France Jonas Vingegaard. V akci bude znovu brutální „stěna“ Angliru. Vuelta a España 2025 startuje 23. srpna. Podrobnosti k této Grand Tour naleznete v článku.
Program – Výsledky – Kde sledovat živě – Mapa – Profily etap
Češi na startu – Hvězdy na Vueltě – Výsledky Vuelty 2024
Program Vuelty a España 2025
|Etapa
|Datum
|Délka
|Profil
|Vítěz
|1. etapa: Turín – Novara
|23. 8.
|186,1 km
|rovinatá
|2. etapa: Alba – Limone Piemonte
|24. 8.
|159,6 km
|rovinatá s dojezdem na kopci
|3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
|25. 8.
|134,6 km
|kopcovitá
|4. etapa: Susa – Voiron
|26. 8.
|206,7 km
|kopcovitá
|5. etapa: Figueres – Figueres
|27. 8.
|24,1km
|týmová časovka
|6. etapa: Olot – Pal
|28. 8.
|170,3 km
|horská
|7. etapa: Andorra La Vella – Cerler
|29. 8.
|188 km
|horská
|8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza
|30. 8.
|163,5 km
|rovinatá
|9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
|31. 8.
|195,5 km
|kopcovitá
|Volný den
|1. 9.
|10. etapa: Ponteareas - Baiona
|2. 9.
|175,3 km
|kopcovitá
|11. etapa: Bilbao – Bilbao
|3. 9.
|157,4 km
|kopcovitá
|12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna,
|4. 9.
|144,9 km
|kopcovitá
|13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru
|5. 9.
|202,7 km
|horská
|14. etapa: Avilés – La Farrapona
|6. 9.
|135,9 km
|horská
|15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos
|7. 9.
|167,8 km
|kopcovitá
|Volný den
|8. 9.
|16. etapa: Poio – Castro de Herville
|9. 9.
|167,9 km
|kopcovitá
|17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero
|10. 9.
|143,2 km
|kopcovitá
|18. etapa: Valladolid – Valladolid
|11. 9.
|27,2 km
|individuální časovka
|19. etapa: Rueda – Guijuelo
|12. 9.
|161,9 km
|rovinatá
|20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
|13. 9.
|165,6 km
|horská
|21. etapa: Alalpardo – Madrid
|14. 9.
|111,6 km
|rovinatá
Výsledky Vuelty a España 2025
|Průběžné pořadí
|1. etapa: Turín – Novara
|2. etapa: Alba – Limone Piemonte
|3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
|4. etapa: Susa – Voiron
|5. etapa: Figueres – Figueres
|6. etapa: Olot – Pal
|7. etapa: Andorra La Vella – Cerler
|8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza
|9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
|10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua
|11. etapa: Bilbao – Bilbao
|12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna
|13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru
|14. etapa: Avilés – La Farrapona
|15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos
|16. etapa: Poio – Castro de Herville
|17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero
|18. etapa: Valladolid – Valladolid
|19. etapa: Rueda – Guijuelo
|20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
|21. etapa: Alalpardo – Madrid
Kde sledovat Vuelta a España 2025 v TV?
Stejně jako Giro d´Italia a Tour de France odvysílá také Vueltu Eurosport. Primárně Eurosport 1.
Trasa a mapa Vuelta a España 2025
- Celková délka: 3190 km
- Celkové převýšení:
- 5 rovinatých etap
- 9 kopcovitých etap
- 5 horských etap
- 1 individuální časovka
- 1 týmová časovka
Vuelta a España • Foto: lavuelta.es
Profily etap Vuelta a España 2025
1. etapa: Turín – Novara, 186,1 km
- rovinatá
- sobota 23. srpna
- start: 12:55
- cíl: cca 17:20
Italský Turín už hostil v minulém roce Giro d´Italia a Tour de France a nyní se dočkají zdejší tifosi i španělské Vuelty. Úvodní etapa startuje na předměstí Turína – ve Venaria Reale a je určená hlavně sprinterům, kteří se utkají o první červený dres. Aby byly rozděleny všechny dresy, postavili organizátoři cyklistům do cesty jediné stoupání třetí kategorie La Serra (Puerto Bienca-Tomalino) dlouhé 6,8 km s průměrným sklonem 5,1 %. Závěrečné kilometry etapy by už měly být o pozičních bojích sprinterů.
Profil 1. etapy Turín – Novara • Foto: lavuelta.es
2. etapa: Alba – Limone Piemonte, 159,6 km
- rovinatá s dojezdem na kopci
- neděle 24. srpna
- start: 13:35
- cíl: cca 17:21
Španělská Vuelta je proslulá jako závod, který není ryzím sprinterům příliš nakloněn. Důkazem budiž i druhá etapa. Ta je sice označená jako rovinatá, ovšem s pořádně nepříjemným dojezdem pro muže s nabušenými stehny. Že vám profil tak trochu něco připomíná? Letošní Tour a dojezd na Mont Ventoux? Profil je podobný, jen závěr tady není tak brutální. Ale stoupání druhé kategorie do lyžařského rezortu Limone dlouhé 7,6 kilometrů se sklonem 5,4 % pro sprintery příliš nebude. Velmi pravděpodobně se tak bude měnit lídr závodu.
Profil 2. etapy Alba – Limone Piemonte • Foto: lavuelta.es
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres, 134,6 km
- kopcovitá
- pondělí 25. srpna
- start: 14:20
- cíl: cca 17:22
Na trase jsou sice jen dva kopce, i tak ale pořadatelé z jejího závěru vylučují sprintery. Nejprve by je mělo odzbrojit stoupání 2. kategorie Puerto Issaglio (6,4 km, prům. 6 %). Po sjezdu z něj by sice měly týmy šanci své rychlíky vrátit zpět, jenže ani závěr není po rovině. Ke slovu se tak dostanou spíš rychlejší klasikáři. Závěrečné 2,2 km totiž mají průměrný sklon 4,2 %.
Profil 3. etapy San Maurizio Canavese – Ceres • Foto: lavuelta.es
4. etapa: Susa – Voiron, 206,7 km
- kopcovitá
- úterý 26. srpna
- start: 11:25
- cíl: cca 16:31
Jedná se o etapu dvou zcela odlišných polovin. V té první to bude větší horská zkouška. Hned tři stoupání, z nich dvě druhé kategorie. S touto vidinou nebudou mít cyklisté moc myšlenky kochat se krásným historickým prostředím městečka Susa. Hned po startu přichází Puerto Exiles (3. kat., 5,8 km, 6,2 %). Následuje Col de la Montgenévre dlouhé 9 km s průměrem 5,6 %, jenže zhruba po prvním kilometru se musí jezdci popasovat s kilometrem, kde je sklon 10 %, a to už není žádná legrace, zvlášť pro těžší závodníky.
A pak ještě přijde Col du Lautaret. To už jsme samozřejmě ve Francii a toto stoupání si můžete pamatovat z Tour de France. Jelikož jde o nejdelší etapu, i po jeho zdolání do cíle chybí pořád dlouhých 130 km, ovšem už mírnějším terénem.
Profil 4. etapy Susa – Voiron • Foto: lavuelta.es
5. etapa: Figueres – Figueres, 24,1 km
- týmová časovka
- středa 27. srpna
- start prvního týmu: 16:37
- cíl posledního týmu: cca 18:30
Z Grand Tours je v posledních letech Vuelta jedinou, která nabízí týmové časovky. Tato bude po naprosté rovině, jen závěr k cílové pásce trochu stoupá. Vyhovovat tak bude specialistům časovkářům, ovšem nesmírně důležitá zde bude týmová souhra. Muži jedoucí o celkový triumf tady nic extra nezmění. Po fiasku z roku 2023, kdy Vuelta v Barceloně startovala týmovou časovkou, ovšem později k večeru, navíc za deště a některé týmy jely prakticky za tmy, se organizátoři snad poučili.
Profil 5. etapy Figueres – Figueres • Foto: lavuelta.es
6. etapa: Olot – Pal, 170,3 km
- horská
- čtvrtek 28. srpna
- start: 12:35
- cíl: cca 17:16
První horská etapa 90. ročníku. Ve svých diářích ji mají zvýrazněnou jezdci, kteří chtějí usilovat o výhru ve vrchařské soutěži. Právě ti budou v úvodu etapy aktivní, jako bývaly v této oblasti před mnoha lety zdejší sopky. Těch už se závodníci obávat nemusí, ovšem ty, kterým horský terén moc nevyhovuje, vyděsí to, co po nich zůstalo. Hned na rozjezd je to Collada de Sentigosa, kopec dlouhý 11,3 kilometrů se sklonem 4,1 %.
Ani druhý v pořadí Collada de Toses nemá nijak děsivý sklon, zato je ale pořádně dlouhý (24,8 km). Sjezd z něj je ale ještě mnohem delší, celých 60 kilometrů, který sveze už hodně roztrhaný peloton do Seu d´Urguel známý hlavně vodákům. Odsud se závodníci pustí do závěru etapy. Ten představuje nejprve stoupání druhé kategorie Alto de la Comella a pak nejvyšší kategorie cílový Pal v Andoře (9,7 km, prům. 6,4 %).
Profil 6. etapy Olot – Pal • Foto: lavuelta.es
7. etapa: Andorra La Vella – Cerler, 188 km
- horská
- pátek 29. srpna
- start: 11:55
- cíl: cca 17:13
V další horské etapě cyklisté nastoupají přes 4200 metrů, takže je nohy už pořádně zabolí. Na rozjezd to bude rovnou stoupání 1. kategorie Port del Cantó. V něm se závodníci trochu zdrží, protože jeho délka je 25 km (sklon 4,3 %). Jde ale o velmi nepravidelný kopec, takže na jezdce čekají i mnohem nepříjemnější sklony. Z vrcholu vede devatenáctikilometrový sjezd, než se přijede k dalšímu dlouhému výstupu. Puerto de Creu de Perves už je ale mnohem mírnější. Tato etapa je v podstatě celá jen nahoru a dolů, rovinu si cyklisté vůbec neužijí.
Třetí kopec je druhé kategorie, tentokrát ne tak dlouhý, ale zase prudší (Coll d' Espina, 5,9 km, 6,5 %). Na závěr pak stráví závodníci v kopci zase víc času, cílový Cerler je opět rozdělen do několika částí, z nichž některé budou hodně nepříjemné. Závěrečných 12,1 kilometru 7. etapy má průměrný sklon 5,9 %.
Profil 7. etapy Andorra La Vella – Cerler • Foto: lavuelta.es
8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza, 163,5 km
- rovinatá
- sobota 30. srpna
- start: 13:40
- cíl: cca 17:20
Máme tady jednu z mála ryzích příležitostí pro sprintery. Ačkoliv překazit se jim to určitě budou snažit borci v denním úniku, kterým by měl pomáhat lehce zvlněný terén pod Pyrenejemi. Poslední dojezdy ve čtvrtém největším městě Španělska (podle počtu obyvatel) ale končily sprintem, stejně jako ten před dvěma lety, kdy slavil výhru Sebastian Molano.
Profil 8. etapy Monzón Templario – Zaragoza • Foto: lavuelta.es
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray, 195,5 km
- kopcovitá
- neděle 31. srpna
- start: 12:20
- cíl: cca 17:16
Alfaro hostí Vueltu poprvé v její historii. Po trase, která neobsahuje žádné kategorizované stoupání, přijede peloton pod to jediné v této etapě. Dojíždí se do lyžařského střediska Valdezcaray. V tento den se bude únik snažit vytvořit si co největší výhodu právě před závěrečným stoupáním 1. kategorie dlouhým 13,8 km a s průměrným sklonem 5,2 %. Ačkoliv výrazněji se bude stoupat až v samotném závěru dne, přesto během něj dostanou závodníci do nohou přes 3300 výškových metrů, což je pořádná porce bez pořádných kopců.
Profil 9. etapy Alfaro – Valdezcaray • Foto: lavuelta.es
10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua, 175,3 km
- kopcovitá
- úterý 2. září
- start: 12:55
- cíl: cca 17:18
Závod odstartuje z přírodního parku, který kombinuje zábavní park a ZOO. O zábavu cyklistů se, snad, zvířata starat nebudou, zato kopce ano. Ačkoliv i v první polovině trasy zdolají několik stoupání, podle organizátorů bude tím prvním pořadným, tedy kategorizovaným, až Alto de las Coronas: 7,2 km se sklonem 4,7 %. Po sjezdu z něj až do cíle bude silnice už jen stoupat. Závěr je dlouhý 9,4 km s průměrem 6,3 %. Larra Belagua měla na Vueltě premiéru před dvěma lety a dobré vzpomínky na ni má Remco Evenepoel, který v tomto lyžařském středisku z úniku slavil výhru.
Profil 10. etapy Sendaviva – Larra-Belagua • Foto: lavuelta.es
11. etapa: Bilbao – Bilbao, 157,4 km
- kopcovitá
- středa 3. září
- start: 13:30
- cíl: cca 17:20
V této etapě o kopce rozhodně nouze nebude, cyklisté si budou připadat trochu jako na horské dráze. Na obdivování moderního umění v Guggenheimově muzeu ve startovním i cílovém městě rozhodně čas mít nebudou. Hned od startu se pustí do vrchu. První výzvou je Alto de Laukiz (2,6 kilometru s průměrným sklonem 6,6 %) s brutálním úsekem s téměř 12% sklonem těsně před vrcholem. Další na řadě je Puerto de San Pelayo, dlouhý 4 kilometry s průměrným sklonem 7,3 %.
Následuje Balcón de Bizkaia (4,3 km, prům. 5,8 %), pak Alto de Morga (4,1 km, 4,8 %). Trasa pak pokračuje dvojitým přejezdem Alto del Vivero (4,7 km, 7,8 %). Poslední v itineráři je Alto de Pike. S délkou 2,2 kilometru je Pike kratší než Vivero, ale mnohem strmější, s průměrným sklonem 9,1 %. Z vrcholu do cíle zbývá asi osm kilometrů.
Profil 11. etapy Bilbao – Bilbao • Foto: lavuelta.es
12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna, 144,9 km
- kopcovitá
- čtvrtek 4. září
- start: 14:00
- cíl: cca 17:22
I další den je na programu kopcovitá etapa, ale tady rozhodně takové vlnobití jako předešlý den nebude. Konkrétně budou na trase jen dvě stoupání, ale zase vyšších kategorií. Ovšem řeč je jen o těch kategorizovaných. Ani mezi nimi rozhodně rovina nebude. Nejprve Alto de Alisas (2. kat., 8,3 km, 6 %), po dalších téměř 80 kilometrech pak první kategorie Collada de Brenes (6,6 km, 8,3 %). V těchto dvou etapách by se měli ukázat zejména závodníci v úniku.
Profil 12. etapy Laredo – Los Corrales del Buelna • Foto: lavuelta.es
13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru, 202,7 km
- horská
- pátek 5. září
- start: 11:50
- cíl: cca 17:14
V tento den čeká na peloton nejdelší etapa letošního ročníku, a rovnou s hrozivým zakončením. První polovina bude pouze klid před bouří. Větší zkouškou bude až po 147 kilometrech Alto de Mozqueta (6,6 km, prům. 8,4 %), jehož sklon je nejvíc nepříjemný v samotném úvodu. Po dalších 23 kilometrech se jezdci pořádně zahřejí ve stoupání Alto de Cordal (5,4 km, 9,2 %). A po něm to přijde. Obávané Angliru (12,4 km, 9,7 %). Prvních 5 km stoupá ještě přívětivým sklonem 8 %, následuje relativně rovný kilometr.
Ve druhé polovině začíná skutečná brutalita s průměrným sklonem 15 %. Nejstrmějším úsek má sklon 23,5 %. Ten je trefně pojmenovaný Cueña les Cabres (kozí stezka) – 3 kilometry před cílem. Tady už mnozí těžší závodníci budou silnici šněrovat, aby se vůbec dostali na vrchol. A pro favority celkového pořadí zde přijde chvíle pravdy.
Profil 13. etapy Cabázon de la Sal – L’Angliru • Foto: lavuelta.es
14. etapa: Avilés – La Farrapona, 135,9 km
- horská
- sobota 6. září
- start: 13:30
- cíl: cca 17:13
Kratší, ale opět náročná etapa s převýšením 3805 metrů. Půjde, na rozdíl od předchozího dne, o příležitost pro únik obsazený schopnými vrchaři, kteří by se rádi posunuli celkovým pořadím. Ovšem bude záležet, jak se bude vyvíjet souboj o pódium. První vrchařské body budou k dispozici po 64 kilometrech zvlněným terénem. Alto Tenebreo (3. kat., 5,8 km, 6,5 %), následuje Puerto de San Lorenzo (1. kat., 10 km, 8,6 %).
V závěru čeká na cyklisty Farrapona. Ta byla v itineráři Vuelty naposledy v roce 2020 a výhru zde slavil z úniku David Gaudu. Jde o nepravidelný kopec dlouhý 16,5 kilometrů s průměrným sklonem 6,2 %. Sklon se hodně mění, po 7 kilometrech následuje krátký sjezd, zatímco posledních 5 km je velmi náročných s průměrem přes 10 %.
Profil 14. etapy Avilés – La Farrapona • Foto: lavuelta.es
15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos, 167,8 km
- kopcovitá
- neděle 7. září
- start: 13:05
- cíl: cca 17:17
Stoupání od samotného startu, rovinu si cyklisté užijí snad jen v samotném závěru, kde ale zase nejspíš borci z úniku budou bojovat o vítězství. Před etapou to bude chtít pořádně se rozjet na trenažéru, protože se stoupá rovnou do kopce první kategorie Puerto a Garganta (17,6 km, prům. 4,9 %). Po dalších 26 kilometrech se přijíždí pod Alto de Barbeitos (11,8 km, prům. 3,8 %, poslední kilometr 8%). Posledních 20 kilometrů je po rovině, bude to tak chtít, aby si únik vytvořil dostatečný náskok, aby se už nikdo z pelotonu nepřiblížil.
Profil 15. etapy Vegadeo – Monforte Lemos • Foto: lavuelta.es
16. etapa: Poio – Castro de Herville, 167,9 km
- kopcovitá
- úterý 9. září
- start: 13:05
- cíl: cca 17:17
Po volném dnu budou muset závodníci zase pořádně roztočit nohy. Opět si totiž rovinu moc neužijí, terén bude stále nahoru, dolů. I když první větší kopec přijde až téměř v polovině trasy. Půjde o Alto de San Antoniño (9 km, prům. 4 %). Do této chvíle to ale byla stále relativně pohoda. To těžší teprve přichází. Načíná to stoupání Alto de Groba (11,5 km, 5,4 %).
Po sjezdu je na řadě nekategorizovaný kopec, než se jezdci dostanou pod Alto de Prado (5,6 km, prům. 6,2 %). I tady bude sjezd přerušen menším kopcem, než přijde samotný závěrečný výjezd na Alto Castro de Herville. První tři kilometry s průměrným sklonem 8,6 % jsou nejtěžší zkouškou dne. Celé stoupání je dlouhé 8,7 km a má průměrný sklon 5,1 %. Na vrcholu se naskýtá výhled na záliv Vigo.
Profil 16. etapy Poio – Castro de Herville • Foto: lavuelta.es
17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero, 143,2 km
- kopcovitá
- středa 10. září
- start: 13:30
- cíl: cca 17:00
Ačkoliv na trase jsou pouze dva větší kopce, budou mít po této etapě závodníci v nohou 3371 výškových metrů. Vzhledem k těžkému závěru by se do denního úniku měli snažit probojovat hlavně vrchaři. Ačkoliv i v první polovině dne musí peloton zdolat několik stoupání, žádné z nich není kategorizované. První přichází až v polovině závodu Paso de las Traviesas dlouhé 7,8 kilometru se sklonem 4,2 %, které vrcholí po 75 kilometrech jízdy.
Po něm následuje členitější sjezd a cyklisté se dostávají do míst, kudy se jelo před 11 lety během MS, kde v Ponferradě slavil titul Michal Kwiatkovski. Teď zde ale teprve zahájí stoupání do cíle. Alto del Morredero se táhne 18,1 kilometru s průměrným sklonem 6,3 %, ovšem ani dvojciferná čísla zde nejsou výjimkou.
Profil 17. etapy O Barco de Valdeorras – El Morredero • Foto: lavuelta.es
18. etapa: Valladolid – Valladolid, 27,2 km
- individuální časovka
- čtvrtek 11. září
- start prvního: 13:12
- cíl posledního: 14:41
Jediná individuální časovka tohoto ročníku. V úvodu trasy je třeba počítat ve městě s mnohými zatáčkami, které cyklisty dovedou třeba i k stánku místního fotbalového klubu Real Valladolid. Pak se ale cesta narovná směrem k předměstí Pinar de Antequera. Zde se závodníci otočí a pojedou zpět do cíle, který se nachází v jiné části Valladolidu. Až na úvodní menší stoupání je trasa určená pro časovkářské specialisty, převýšení je pouhých 140 metrů.
Profil 18. etapy Valladolid – Valladolid • Foto: lavuelta.es
19. etapa: Rueda – Guijuelo, 161,9 km
- rovinatá
- pátek 12. září
- start: 13:50
- cíl: cca 17:21
Přichází konečně zase příležitost pro sprintery, kteří se v závodě ještě udrželi. Aby opravdu došlo na hromadný dojezd, budou se ale muset jejich týmy snažit. Ani tady totiž není terén úplně rovný. Navíc poslední dva kilometry jsou do menšího stoupání, půjde tak také o dobré načasování závěrečného výbuchu v nohou.
Profil 19. etapy Rueda – Guijuelo • Foto: lavuelta.es
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo, 165,6 km
- horská
- sobota 13. září
- start: 13:00
- cíl: cca 17:17
Závěrečná horská etapa, po které už budeme moci, i když zatím stále neoficiálně, korunovat krále 90. ročníku španělské Vuelty. Půjde ale o jednu z nejtěžších zkoušek, protože na 156 kilometrech nastoupají cyklisté 4226 metrů. Na programu je pět stoupání. První dvě jsou třetí kategorie, tak trochu na rozjezd. V první polovině trati zdolají ještě jednu druhou kategorii.
To hlavní ale přijde na řadu až po přejezdu zvlněného terénu uprostřed trasy v nadmořské výšce okolo 1200 metrů. Půjde o Puerto de Navacerrada, které se letos objeví ve finále hned dvakrát. Stoupání lze zdolat z několika stran, což také bude letošní případ. Tím to však ještě nekončí. Po druhém výjezdu totiž budou cyklisté pokračovat k Bola del Mundo do nadmořské výšky přes 2200 metrů. Zde platí přímá úměra: čím výš se závodníci dostanou, tím strmější sklon budou muset zdolávat.
V posledních 3,2 kilometrech čeká účastníky průměrný sklon 12,2 %, kde nejstrmější úsek 23 % přijde v posledním kilometru. Závěr jak se na Vueltu patří. Jak si s ním ale poradí cyklisté 20. den závodu?
Profil 20. etapy Robledo de Chavela – Bola del Mundo • Foto: lavuelta.es
21. etapa: Alalpardo – Madrid, 111,6 km
- rovinatá
- neděle 14. září
- start: 16:40
- cíl: cca 19:22
Na Tour de France se toho fanoušci a hlavně sprinteři nedočkali, Vuelta ale letos drží tradici. Závěrečná etapa bude ve znamení tradiční oslavy vítěze, okruhů v ulicích Madridu a finálního sprintu. Startuje se ve vesnici Alalpardo nedaleko Madridu a cíl je tradičně po projetí okruhů v hlavním městě Španělska. Okruh vede po Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Calle de Alcalá a Gran Vía a končí na Plaza de Cibeles.
Profil 21. etapy Alalpardo – Madrid • Foto: lavuelta.es
Češi na startu Vuelta a España 2025
Zatímco v minulém ročníku se ve skvělém světle ukázali oba čeští mladíci Pavel Bittner a Mathias Vacek, letos už mají oba svá vystoupení na podnicích Grand Tour za sebou. Vacek zářil na Giro d'Italia a Bittner byl vidět na Tour de France. Na víc třítýdenních závodů jejich týmy zatím mladé cyklisty nepouští.
Ve hře je tak momentálně Jakub Otruba jezdící za druhodivizní španělskou sestavu Caja Rural, která dostala divokou kartu. Otazník visí nad Janem Hirtem. Český vrchař si na italském Giru při pádu zlomil stehenní kost a od té doby nezávodil.
Hlavní hvězdy na Vuelta a España 2025
Už v závěru Tour de France byly vidět úsměvy na tváři Jonase Vingegaarda. Ten sice na Staré dámě skončil druhý, ale v jejím závěru se cítil stále lépe a rovnou potvrdil, že už se těší na Vueltu. Naopak Tadej Pogačar byl po svém čtvrtém triumfu na Grande Boucle dost unavený a jen pár dnů po odjezdu z Francie jeho tým oznámil, že jejich největší hvězda letos španělskou Grand Tour ještě vynechá. I tak budou mít UAE Emirates nesmírně silnou cyklistickou sestavu: Joao Almeida, Juan Ayuso a Isaac del Toro. Ti všichni mohou Vueltu klidně ovládnout.
Z dalších velkých jmen by se měl na startu objevit Richard Carapaz, třetí muž letošního Gira. Egan Bernal už v Itálii ukazoval, že se pozvolna vrací ke své někdejší formě, uvidíme tak, zda udělal další krok. Skvěle vypadal na Giru také Giulio Ciccone do chvíle, než se zranil. Kam až to společně s Tao Geogheganem Hartem mohou vrchaři celku Lidl-Trek dotáhnout? Za americký tým je v předběžné soupisce také Mads Pedersen. Po zranění z Gira se vrací i Mikel Landa. Mezi mladíky pak bude zajímavé sledovat souboje mezi Giuliem Pellizzarim, Antoniem Tiberim či Valentinem Paret-Paintrem.
Výsledky Vuelty a España 2024
|Konečné pořadí
|1. Roglič 81:49:18, 2. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) -2:36, 3. Mas (Šp./Movistar) -3:13, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:02, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -5:49, 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -6:32, ...61. M. Vacek -2:51:36, 115. Bittner -4:31:33.
|1. etapa: Lisabon - Oieras
|1. McNulty (USA/UAE Emirates) 12:35, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -3, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -6, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike), 6. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) oba -8, ...100. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -1:09.
|2. etapa: Cascais - Ourém
|1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 5:12:55, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. Miquel (Šp./Kern Pharma), 5. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 6. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL), ...44. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
|3. etapa: Lousã - Castelo Branco
|1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:40:42, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Aberasturi (Šp./Euskaltel-Euskadi), 4. Marit (Belg./Intermarché-Wanty), 5. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...12. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
|4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas
|1. Roglič (Slovin./Red Bull-bora hansgrohe) 4:26:49, 2. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates), 4. Mas (Šp.Movistar), 5. Gall (Rak./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:01, 137. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:46.
|5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla
|1. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) 4:25:28, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Coquard (Fr./Cofidis), 5. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...31. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
|6. etapa Jerez de la Frontera - Yunquera
|1. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) 4:28:12, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -4:33, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Berthet (Fr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 5. Cristián Rodríguez (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich-PostNL) všichni -5:12, ...64. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:12, 132. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -25:52.
|7. etapa: Archidona - Córdoba
|1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:39, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 3. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...87. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -7:41.
|8. etapa: Úbeda - Cazorla
|1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:38:34, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) -14, 4. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -17, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -21, ...102. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -9:21, 111. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -10:27.
|9. etapa: Motril - Granada
|1. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) 4:42:28, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:39, 3. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 4. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) všichni -3:45, ...65. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -29:39, 145. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -37:38.
|10. etapa: Ponteareas - Baiona
|1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:50:47, 2. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) -3, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates), 4. Lecerf (Belg./Soudal-Quick Step), 5. Hollmann (Něm./Alpecin-Deceuninck) všichni -2:01, 6. Juaristi (Šp./Euskaltel-Euskadi) -5:13, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:44, 152. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -24:15.
|11. etapa: Padrón - Padrón
|1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 3:44:52, 2. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) oba -2, 4. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers), 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. Zana (It./Jayco-AlUla) všichni -4, ...88. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:06, 131. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -17:09.
|12. etapa: Ourense Termal - Estación de Montaňa de Manzaneda
|1. Castrillo (Šp./Kern Pharma) 3:36:12, 2. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -8, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -16, 4. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -23, 5. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) -34, 6. Vansevenant (Belg./Soudal-Quick Step) -40, ...81. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:58, 141. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -18:49.
|13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares
|1. Woods (Kan./Israel-Premier Tech) 4:19:51, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -45, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -1:11, 4. Oomen (Niz./Lidl-Trek) -1:25, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -2:56, 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich PostNL) -3:33, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -25:36, 133. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -31:26.
|14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino
|1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:21:34, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 5. Miquel (Šp./Kern Pharma), 6. Baroncini (It./UAE Team Emirates), ...38. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) všichni stejný čas.
|15. etapa: Infiesto - Valgrande-Pajares
|1. Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 3:45:51, 2. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe) -12, 3. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) -31, 4. Mas (Šp./Movistar), 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -1:04, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:09, ...103. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -23:31, 139. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -32:02.
|16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga
|1. Soler (Šp./UAE Team Emirates) 4:44:46, 2. Zana (It./Jayco-AlUla) -18, 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -23, 4. Vine (Austr./UAE Team Emirates) -57, 5. Izagirre (Šp./Cofidis) -1:02, 6. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates) -1:29, ...75. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -26:52, 86. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -29:51.
|17. etapa: Arnuero - Santander
|1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 3:32:14, 2. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 3. Braet (Belg./Intermarché-Wanty), 4. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 5. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 6. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny), ...18. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
|18. etapa: Vitoria-Gasteiz - Maeztu
|1. Berrade (Šp./Kern Pharma) 4:00:52, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla), 3. Miquel (Šp./Kern Pharma), 4. Poole (Brit./dsm-firmenich-PostNL), 5. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe), 6. Lazkano (Šp./Movistar), ...8. M. Vacek (ČR/Lidl - Trek) všichni -4, 61. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -13:40.
|19. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo
|1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) 3:54:55, 2. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 3. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -46, 4. Mas (Šp./Movistar) -50, 5. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -57, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:45, 97. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:35.
|20. etapa: Villarcayo - Picón Blanco
|1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 4:38:37, 2. Mas (Šp./Movistar) -7, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -12, 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) oba -14, ...91. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -27:56, 125. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -35:34.
|21. etapa: Madrid - Madrid
|1. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) 26:28, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -31, 3. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -42, 4. Baroncini (It./UAE Emirates) -43, 5. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -46, 6. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -52, ...112. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -3:52.
Posledních 10 vítězů Vuelta a España 2025
|Rok
|Vítěz
|2024
|Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe)
|2023
|Sepp Kuss (Jumbo-Visma)
|2022
|Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
|2021
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2020
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2019
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2018
|Simon Yates (Mitchelton-Scott)
|2017
|Chris Froome (Sky)
|2016
|Nairo Quintana (Movistar)
|2015
|Fabio Aru (Astana)