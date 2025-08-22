Předplatné

West Ham - Chelsea 1:5. Diouf má asistenci, ale „kladiváři“ začali sezonu hrozivě

Tomáš Souček a El Hadji Malick Diouf stíhají Trevora Chalobaha
Tomáš Souček a El Hadji Malick Diouf stíhají Trevora ChalobahaZdroj: Profimedia.cz
West Ham v domácím souboji s Chelsea
Lucas Paquetá střílí gól
El Hadji Malick Diouf se raduje z gólu
Hráči Chelsea se radují z gólu
Pedro Neto se trefil proti West Hamu
Pedro Neto a jeho radost
Pedro Neto se raduje z gólu proti West Hamu
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě podlehli v londýnském ligovém derby doma Chelsea vysoko 1:5. Po dvou kolech mají skóre 1:8 a zažívají nejhorší start do soutěže. Už v šesté minutě se trefil Lucas Paquetá po asistenci El Hadjiho Malicka Dioufa, ještě před přestávkou ale stav obrátili Joao Pedro, Pedro Neto a Enzo Fernández. Ve druhé půli zpečetili výhru vítěze letního mistrovství světa klubů Moisés Caicedo a Trevor Chalobah.

Důležitým momentem ve svižném utkání byl odvolaný druhý gól West Hamu za stavu 1:1. Videorozhodčí totiž odhalil, že před Füllkrugovým zásahem byl jeden z jeho spoluhráčů v ofsajdu. Místo toho se o chvíli později na opačné straně prosadil Neto.

Souček, který při úvodní porážce se Sunderlandem naskočil až na posledních 20 minut, tentokrát střídal v 70. minutě už za konečného stavu. Vysoké prohře domácích nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž po letním přestupu ze Slavie znovu odehrál celé utkání.

#TýmZVRPSkóreB
1Chelsea21105:14
2Manchester City11004:03
3Tottenham11003:03
3Sunderland11003:03
5Liverpool11004:23
6Nottingham Forest11003:13
7Arsenal11001:03
7Leeds11001:03
9Fulham10101:11
9Brighton10101:11
11Newcastle10100:01
11Aston Villa10100:01
13Crystal Palace10100:01
14Manchester Utd.10010:10
14Everton10010:10
16Bournemouth10012:40
17Brentford10011:30
18Burnley10010:30
19Wolves10010:40
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

