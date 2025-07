Statečný bojovník Choma: Odvážný krok jeho lásek

Celá republika se zatajeným dechem sleduje statečný boj Adama Chomy (23), mladého sportovce, kterému byl diagnostikován agresivní nádor. Věčně pozitivní mladík se pochlubil tím, co pro něj udělaly tři jeho milované dámy.

Adam, kterému lékaři původně dávali už jen pár týdnů, nyní podstupuje experimentální léčbu, která má za cíl život mu prodloužit. Snaží se užívat si každý den a velmi ho samozřejmě motivují jeho nejbližší. „Moje tři nejdůležitější slečny v životě mají stejné tetování jako já,“ pochlubil se nyní. Jeho španělská přítelkyně Raquel, sestra a maminka se nechaly ozdobit motivem, který je pro Adama v jeho boji naprosto zásadní.

Jedná se o obrázek včelky s květinkou, který vychází ze symboliky, na kterou Adama přivedla jeho krásná partnerka. „Je pole plný kytiček a uprostřed je ho*no. Jsou mouchy a včely. Ta moucha si vždy najde to ho*no, zatímco všechny včeličky si sednou na kytičky. A lze to aplikovat i opačně. Pole plné trusů s jedinou kytičkou uprostřed. Včela si vždy najde tu kytičku. A vždy se na svět můžete dívat přes brýle mouchy nebo včelími. Do každého dne se tak nastavíte sami,“ vysvětlil svůj přístup k životu, který teď bude navždy zdobit paže jeho milovaných.